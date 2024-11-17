Новости России
· 16+ · Полина Модестова

«Попрощались и больше не виделись»: ушел из жизни экс-солист «На-На» Владимир Левкин

Светлая память о Владимире Левкине, бывшем соли...

squarenews.ru

Подписаться в Telegram

Светлая память о Владимире Левкине, бывшем солисте культовой группы «На-На», останется в сердцах многих. Его кончина наступила в возрасте 57 лет, о чем сообщил его концертный директор Александр. По данным источников, музыкант скончался в больнице, однако подробности его болезни не разглашаются.

Карьера и вклад в музыку

Владимир Левкин прославился не только как талантливый исполнитель в составе «На-На», но и как яркая индивидуальность, которая стремилась к сольным проектам. Бари Алибасов, продюсер группы, вспоминает Левкина как энергичного и амбициозного артиста, который после десяти лет работы в коллективе решил покинуть его для реализации собственных идей и проектов. Отношения с коллегами, несмотря на его уход, остались теплыми и уважительными.

Личная жизнь и общественная деятельность

Владимир был не только музыкантом, но и активным участником общественной жизни. Летом 2024 года он посетил раненых участников СВО в госпитале имени Бурденко, поддерживая их на пути к выздоровлению. Его последние месяцы жизни были наполнены творчеством и общественной активностью, несмотря на борьбу с серьезным заболеванием.

Светлая память друзей и близких

Супруга музыканта, Марина, и его друзья выразили свои соболезнования и поддержку в социальных сетях. Юлия Проскурякова, жена музыканта Игоря Николаева, назвала Левкина "очень хорошим человеком" и вспомнила его как "доброго, открытого и творческого". Её слова подтверждают, что Владимир Левкин оставил яркий след в сердцах не только поклонников, но и своих коллег.

Прощание и наследие

Прощание с Владимиром Левкиным стало большой потерей для российской музыкальной сцены. Его вклад в развитие отечественной поп-музыки и личные качества будут вспоминаться с благодарностью и уважением. Музыкальное наследие Левкина, его страсть к искусству и жизни оставят неизгладимый след в истории российской культуры, пишет rtvi.com.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане 16 ноября два пешехода погибли в ДТП

Интересное в Казани

день назад

Ложное ощущение безопасности: стоматолог из Казани рассказала, как можно потерять здоровые зубы

обработка от черной плесени мытищи

Новости Казани

день назад

Рахимов: в раздевалку, где исчезли часы Смолова, не заходил никто из «Рубина»

Интересное в Казани

3 дня назад

Загородный дом в 2024 году: разумная инвестиция для казанцев или рискованное вложение?

починить замок входной железной двери стоимость в Москве

Новости Татарстана

9 часов назад

Умер 58-летний экс-солит группы «На-На» Владимир Левкин

Новости Татарстана

день назад

За 2024 год в Татарстане выращено 30,8 млн сеянцев и саженцев по нацпроекту «Экология»

Новости Татарстана

2 часа назад

Ученые создали бессмертную муху, оцифровав ее мозг

Новости Татарстана

8 часов назад

В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр

Новости Казани

день назад

В Казани оштрафуют таксиста, сбившего директора казанской школы «СОлНЦе»
Лонгриды
50 минут назад

«Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей

Врач из Казани рассказала, как снизить риск пре...

Новости Татарстана

2 часа назад

ДУМ Татарстана утвердило даты Ураза-байрама и Курбан-байрама в 2025 году

Новости Татарстана

2 часа назад

На трассе Татарстана образовалась 10-км пробка

Новости Татарстана

4 часа назад

Казанский УНИКС одержал победу над «Енисеем» в рамках Единой лиги ВТБ.

Новости Татарстана

6 часов назад

В Набережных Челнах появились проекционные пешеходные переходы на проспекте Яшьлек
В Татарстане на 70-м году жизни скончался ветер...
Новости Татарстана
день назад

В Татарстане на 70-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Иршат Яруллин

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане бывшего сотрудника ГИМС обвиняют в получении взяток на десятки тысяч рублей

Новости Татарстана

6 часов назад

Гидрометцентр предупреждает о тумане в Татарстане

Новости Казани

6 часов назад

Футболист Федор Смолов объявил о вознаграждении за информацию об украденных часах в Казани
Новости России
6 дней назад

Эксперты из БРИКС и других стран выступят на международной конференции AI Journey