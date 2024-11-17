«Попрощались и больше не виделись»: ушел из жизни экс-солист «На-На» Владимир Левкин

Светлая память о Владимире Левкине, бывшем солисте культовой группы «На-На», останется в сердцах многих. Его кончина наступила в возрасте 57 лет, о чем сообщил его концертный директор Александр. По данным источников, музыкант скончался в больнице, однако подробности его болезни не разглашаются.

Карьера и вклад в музыку

Владимир Левкин прославился не только как талантливый исполнитель в составе «На-На», но и как яркая индивидуальность, которая стремилась к сольным проектам. Бари Алибасов, продюсер группы, вспоминает Левкина как энергичного и амбициозного артиста, который после десяти лет работы в коллективе решил покинуть его для реализации собственных идей и проектов. Отношения с коллегами, несмотря на его уход, остались теплыми и уважительными.

Личная жизнь и общественная деятельность

Владимир был не только музыкантом, но и активным участником общественной жизни. Летом 2024 года он посетил раненых участников СВО в госпитале имени Бурденко, поддерживая их на пути к выздоровлению. Его последние месяцы жизни были наполнены творчеством и общественной активностью, несмотря на борьбу с серьезным заболеванием.

Светлая память друзей и близких

Супруга музыканта, Марина, и его друзья выразили свои соболезнования и поддержку в социальных сетях. Юлия Проскурякова, жена музыканта Игоря Николаева, назвала Левкина "очень хорошим человеком" и вспомнила его как "доброго, открытого и творческого". Её слова подтверждают, что Владимир Левкин оставил яркий след в сердцах не только поклонников, но и своих коллег.

Прощание и наследие

Прощание с Владимиром Левкиным стало большой потерей для российской музыкальной сцены. Его вклад в развитие отечественной поп-музыки и личные качества будут вспоминаться с благодарностью и уважением. Музыкальное наследие Левкина, его страсть к искусству и жизни оставят неизгладимый след в истории российской культуры, пишет rtvi.com.