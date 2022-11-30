Попал в плен - плати: в Госдуму поступило предложение закрепить за военнослужащими, захваченными в плен, обязательство об уплате алиментов

В Госдуму внесли законопроект о сохранении обязательств по уплате алиментов из денежного довольствия военнослужащего, попавшего в плен или безвестно отсутствующего.

За военным, захваченным в плен, взятым в заложники или безвестно отсутствующим, сохраняется денежное довольствие. Оно выплачивается его жене или другим членам его семьи, которые жили вместе с ним «на момент возникновения указанных обстоятельств».

Законодатели порекомендовали распространить норму на «иных членов семей, получающих от военнослужащих алименты». По мнению авторов, это позволит «защитить права детей и других членов семьи, по сути, находящихся на иждивении военнослужащего».