Число наемников из стран Европы, воюющих на стороне ВСУ, стремительно и неуклонно растет. Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Они (наемники) имеют значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах мира, соответствующую подготовку", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Золотов подчеркнул, что сотрудники Росгвардии "демонстрируют более высокий профессионализм и выучку". А потому уверенно противостоят "псам войны".

Ранее в СК РФ отмечали, что на стороне ВСУ участие в боевых действиях принимают представители 54 стран.