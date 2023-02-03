"Понаехали": глава Росгвардии заявил о росте числа военных наемников из Европы в зоне СВО
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Число наемников из стран Европы, воюющих на стороне ВСУ, стремительно и неуклонно растет. Об этом заявил глава Росгвардии Виктор Золотов.
"Они (наемники) имеют значительный опыт участия в вооруженных конфликтах в различных странах мира, соответствующую подготовку", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Золотов подчеркнул, что сотрудники Росгвардии "демонстрируют более высокий профессионализм и выучку". А потому уверенно противостоят "псам войны".
Ранее в СК РФ отмечали, что на стороне ВСУ участие в боевых действиях принимают представители 54 стран.
"Наиболее активные страны в этой части: Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва", - сообщили в ведомстве.