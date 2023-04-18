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Поможет «Большой брат»: вычислять призывников будут по-новому

Военком рассказал, как камеры видеонаблюдения помогут находить призывников
Поможет «Большой брат»: вычислять призывников будут по-новому

Фото: открытые источники

В Москве для того, чтобы определить, где живет призывник, применяют системы видеонаблюдения, и это облегчает задачу военкомам, когда встает вопрос, а куда отнести повестки тому или иному гражданину. О сложившейся практике рассказал военком Москвы Максим Локтев, его цитирует ТАСС.

Чаще всего, говорит военком, призывник не является по вызову потому, что проживает вовсе не там, где он прописан. Повестку такому товарищу вручить - дело хлопотное и затруднительное. Видеокамеры помогают московским военкоматам быстрее решать эту проблему.

Будут ли брать на вооружение практику столичных военкомов другие регионы страны, пока не сообщается, но в крупных городах с отлаженной системой уличного видеонаблюдения внедрение такого метода поиска призывников не составит большого труда.

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