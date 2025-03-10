Помоями пичкают: эту рыбу не следует употреблять в пищу — опасно для здоровья, а мы едим как деликатес
holodtrades.ru
Рыба – важный источник питательных веществ, но, как выяснили эксперты, не все её виды одинаково безопасны.
Некоторые сорта могут содержать вредные вещества, способные вызвать отравление.
Контроль качества рыбы: что важно знать?
Рыба, поступающая в продажу, проходит проверку на содержание токсичных веществ.
Установлены допустимые нормы:
- Ртуть – не более 0,5 мг/кг для морской рыбы и 0,3 мг/кг для пресноводной. Однако тунец, белуга и рыба-меч могут содержать до 1 мг/кг ртути.
- Свинец и мышьяк – не более 1 мг/кг для пресноводных рыб, но почти вдвое больше для морских.
- Опасные вещества – рыба может накапливать гистамин (усиливает аллергию), нитрозамины (канцерогены), диоксины и пестициды, увеличивающие риск онкологических заболеваний.
Почему шпроты и рыбные консервы могут быть вредны?
Шпроты и копчёная рыба могут содержать бензапирен – вещество с канцерогенными свойствами. Особенно вредны такие продукты для детей до 3 лет, так как их организм более чувствителен к токсинам.
Как ртуть попадает в рыбу?
Ртуть накапливается в водоёмах и остаётся в организме рыбы на протяжении всей её жизни. Чем крупнее и старше особь, тем выше концентрация вредного вещества.
Среди рыб с наибольшим содержанием ртути:
- Тунец
- Марлин
- Акула
- Рыба-меч
Какие виды рыбы наиболее безопасны?
- Анчоусы
- Скумбрия
- Треска
- Хек
- Сельдь
- Форель
- Морской окунь
- Палтус
- Сардины
- Корюшка
Как минимизировать риски?
Выбирать свежую рыбу и проверять её происхождение.Ограничить потребление рыбы до двух раз в неделю.
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