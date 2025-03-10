Помоями пичкают: эту рыбу не следует употреблять в пищу — опасно для здоровья, а мы едим как деликатес

Рыба – важный источник питательных веществ, но, как выяснили эксперты, не все её виды одинаково безопасны.

Некоторые сорта могут содержать вредные вещества, способные вызвать отравление.

Контроль качества рыбы: что важно знать?

Рыба, поступающая в продажу, проходит проверку на содержание токсичных веществ.

Установлены допустимые нормы:

Ртуть – не более 0,5 мг/кг для морской рыбы и 0,3 мг/кг для пресноводной. Однако тунец, белуга и рыба-меч могут содержать до 1 мг/кг ртути.

Свинец и мышьяк – не более 1 мг/кг для пресноводных рыб, но почти вдвое больше для морских.

Опасные вещества – рыба может накапливать гистамин (усиливает аллергию), нитрозамины (канцерогены), диоксины и пестициды, увеличивающие риск онкологических заболеваний.

Почему шпроты и рыбные консервы могут быть вредны?

Шпроты и копчёная рыба могут содержать бензапирен – вещество с канцерогенными свойствами. Особенно вредны такие продукты для детей до 3 лет, так как их организм более чувствителен к токсинам.

Как ртуть попадает в рыбу?

Ртуть накапливается в водоёмах и остаётся в организме рыбы на протяжении всей её жизни. Чем крупнее и старше особь, тем выше концентрация вредного вещества.

Среди рыб с наибольшим содержанием ртути:

Тунец

Марлин

Акула

Рыба-меч

Какие виды рыбы наиболее безопасны?

Анчоусы

Скумбрия

Треска

Хек

Сельдь

Форель

Морской окунь

Палтус

Сардины

Корюшка

Как минимизировать риски?

Выбирать свежую рыбу и проверять её происхождение.Ограничить потребление рыбы до двух раз в неделю.