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Помоями пичкают: эту рыбу не следует употреблять в пищу — опасно для здоровья, а мы едим как деликатес

Некоторые виды рыбы могут быть вредны из-за выс...

holodtrades.ru

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Рыба – важный источник питательных веществ, но, как выяснили эксперты, не все её виды одинаково безопасны.

Некоторые сорта могут содержать вредные вещества, способные вызвать отравление.

Контроль качества рыбы: что важно знать?

Рыба, поступающая в продажу, проходит проверку на содержание токсичных веществ.

Установлены допустимые нормы:

  • Ртуть – не более 0,5 мг/кг для морской рыбы и 0,3 мг/кг для пресноводной. Однако тунец, белуга и рыба-меч могут содержать до 1 мг/кг ртути.
  • Свинец и мышьяк – не более 1 мг/кг для пресноводных рыб, но почти вдвое больше для морских.
  • Опасные вещества – рыба может накапливать гистамин (усиливает аллергию), нитрозамины (канцерогены), диоксины и пестициды, увеличивающие риск онкологических заболеваний.

Почему шпроты и рыбные консервы могут быть вредны?

Шпроты и копчёная рыба могут содержать бензапирен – вещество с канцерогенными свойствами. Особенно вредны такие продукты для детей до 3 лет, так как их организм более чувствителен к токсинам.

Как ртуть попадает в рыбу?

Ртуть накапливается в водоёмах и остаётся в организме рыбы на протяжении всей её жизни. Чем крупнее и старше особь, тем выше концентрация вредного вещества.

Среди рыб с наибольшим содержанием ртути:

  • Тунец
  • Марлин
  • Акула
  • Рыба-меч

Какие виды рыбы наиболее безопасны?

  • Анчоусы
  • Скумбрия
  • Треска
  • Хек
  • Сельдь
  • Форель
  • Морской окунь
  • Палтус
  • Сардины
  • Корюшка

Как минимизировать риски?

Выбирать свежую рыбу и проверять её происхождение.Ограничить потребление рыбы до двух раз в неделю.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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