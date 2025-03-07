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Помоями пичкают: эту рыбу лучше никогда не есть — опасно для здоровья, а мы едим как деликатес

Не все виды рыбы одинаково полезны. Некоторые м...

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Рыба – популярный и полезный продукт, который многие включают в свой рацион. Однако недавно, как сообщил автор канала «Бюджетный вариант», выяснилось, что не все виды рыбы так полезны, как обычно предполагается.

Некоторые виды рыбы могут содержать опасные вещества, которые способны вызвать отравление.

Нормы контроля качества рыбы

Рыба, поступающая на рынок, должна пройти контроль качества. Существуют определённые нормы, регулирующие содержание вредных веществ. Например, уровень ртути в морской рыбе не должен превышать 0,5 мг/кг, а в пресноводных нехищных видах — 0,3 мг/кг. Однако такие рыбы, как тунец, белуга и рыба-меч, могут содержать до 1 мг/кг ртути.

Допустимые уровни свинца и мышьяка для пресноводных рыб составляют 1 мг/кг, тогда как для морских рыб этот показатель почти в два раза выше. Кроме того, в рыбе могут встречаться такие опасные вещества, как гистамин (усиливающий аллергические реакции), нитрозамины (сильные канцерогены), диоксины и пестициды, которые могут способствовать развитию рака.

Опасности шпротов и других рыбных консервов

Шпроты, хотя и очень популярны, могут быть опасными из-за содержания бензапирена. Это вещество накапливается в организме и может действовать как канцероген. Детям до трёх лет желательно избегать употребления таких консервов, так как они более уязвимы к токсинам.

Как ртуть попадает в рыбу?

Ртуть проникает в рыбу из водоёмов и остаётся в её теле на протяжении всей жизни. Чем старше и крупнее рыба, тем больше в ней ртути. К видам рыбы с высоким содержанием ртути относятся тунец, марлин, акулы и рыба-меч.

Какие виды рыбы являются наименее опасными?

Наименее опасные виды рыбы по содержанию ртути включают:

  • анчоусы
  • скумбрию
  • треску
  • хека
  • сельдь
  • форель
  • морского окуня
  • палтуса
  • сардины
  • корюшку

Рекомендации для потребителей рыбы

Чтобы минимизировать риски отравления, рекомендуется:

  • Выбирать только свежую рыбу.
  • Ограничить потребление рыбы до двух раз в неделю, сообщает ncrim.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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