"Ползи как хочешь, нам все равно": российский солдат рассказал, как наших бойцов пытали в украинском плену

Вернувшийся домой в результате последнего обмена пленными россиянин рассказал, что делали с российскими военнопленными в украинском плену.

Интервью опубликовал телеканал "Звезда", сообщив об обмене 35 российских пленных.

Самолетом военных доставят для лечения и реабилитации, получения медицинской и психологической помощи. Последняя - как нельзя кстати.

Один из освобожденных, пробывший в плену два месяца, рассказал, что ему довелось пережить. Обращались, по его словам, с пленными по-разному. Но разность заключалась лишь в степени жестокости. Находились особо жестокие боевики, которые не удовлетворялись обычными побоями.

День в плену начинался в 6:00 часов утра и заканчивался в 22:00 вечера. Все это время пленные находились на улице, выполняя работы, которые им давали боевики. Спали пленные в помещениях казарменного типа. По информации солдата, некоторых военнопленных украинцы заставляли ползать и ходить с простреленными коленями.