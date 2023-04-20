ГД РФ приняли закон об увеличении налоговых вычетов на лечение и учебу

Государственная дума РФ сразу во втором и третьем чтениях приняла закон об увеличении выплат - налоговых вычетов по НДФЛ за образование или лечение.

Документ оперативно был подготовлен в рамках реализации послания Путина Федеральному Собранию.

По новому закону, вырастает максимальный размер расходов, который будет учтен при предоставлении налогового вычета на образовательные услуги ребенка: с 50 до 110 тысяч. Также вырастут вычеты на собственную учебу родителей, на лечение, покупку медикаментов - со 120 до 150 тысяч.

Повысится предел расходов на добровольное пенсионное страхование, на страхование жизни, на накопительную часть пенсии, на физкультурные и оздоровительные услуги - было 120 тысяч, станет до 150 тысяч.

Таким образом, предельный размер налогового вычета, на который смогут рассчитывать россияне, вырастет так:

на учебу ребенка - с 6500 до 14 300 рублей;

на собственную учебу или лечение - с 15 600 до 19 500 рублей.

Чтобы получить средства, следует обратиться в налоговую службу с заявлением и предоставить документы, подтверждающие указанные выше расходы.