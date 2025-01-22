Получить диплом поможет образовательный кредит
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Образовательный кредит с государственной поддержкой – это шанс воплотить мечту о высшем образовании в реальность, даже если возникли финансовые затруднения или результаты ЕГЭ оказались ниже ожидаемых. Такой кредит предоставляет уникальную возможность получить качественное образование в ведущих вузах страны, не беспокоясь о текущих расходах.
Давай рассмотрим, как это работает на примере образовательного кредита от Сбербанка. Разберем, что это такое, как его взять и где с ним можно учиться.
Вот несколько крутых моментов:
- Низкая процентная ставка. Государство оплачивает большую часть процентов, поэтому тебе не придется платить слишком много. Ты можешь выбрать любую специальность — хоть врачом стать, хоть программистом!
- Много времени на возврат. После того как закончишь учебу, у тебя будет целых 9 месяцев, чтобы найти работу. А потом еще 15 лет, чтобы вернуть сам кредит и проценты. Если захочешь, сможешь закрыть долг раньше — никто не запрещает!
- Можно учиться почти везде. Этот кредит подойдет для многих университетов и колледжей, которые имеют аккредитацию.
- Легко оформить. Чтобы взять такой кредит, достаточно паспорта и договора с твоим учебным заведением. Справку о доходах приносить не надо!
Как взять кредит?
Сначала заключаешь договор с университетом или колледжем, что будешь учиться на платной основе. Потом идешь в Сбербанк с паспортом, договором и счетом на оплату. Подписываешь кредитный договор, и банк переводит деньги прямо в учебное заведение.
Где узнать больше?
Если хочешь узнать все подробности, рассчитать платежи или просто задать вопросы, заходи в официальный чат-бот Сбера по образовательным кредитам. Там тебе помогут разобраться со всем этим делом.
Так что не бойся мечтать! Образовательный кредит от Сбербанка откроет перед тобой новые возможности и поможет построить успешную карьеру, даже если сейчас кажется, что денег не хватает.
Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015
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