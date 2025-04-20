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Получим нехилый штраф, и ахнуть не успеем: в ГАИ придумали ловушку для владельцев старых авто

После отмены обязательного техосмотра в России ...

dagpravda.ru

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После отмены обязательного техосмотра в России водители получили больше свободы — но вместе с ней и больше ответственности. По данным ГИБДД, количество ДТП из-за технических проблем резко возросло, особенно среди машин старше 10 лет. Что важно знать каждому автомобилисту?

Увеличение числа аварий

Госавтоинспекция фиксирует рост ДТП, связанных с неисправностями транспорта. Многие водители пренебрегают регулярным обслуживанием, и это приводит к опасным ситуациям на дорогах.

Что чаще всего выходит из строя

  • Изношенные тормоза
  • Неисправные фары
  • Проблемы с рулевым управлением

Эти неполадки часто становятся причиной серьёзных аварий.

Чем это грозит

Если инспектор выявит технические неисправности:

  • Машину могут отправить на эвакуаторе
  • Водителю запретят дальнейшее движение
  • За нарушение запрета — вплоть до лишения прав

Внимание к номерным знакам

Грязные, поцарапанные или плохо читаемые номера — ещё один повод для штрафа. Инспекторы всё чаще проверяют и этот момент.

Что делать водителям

  • Проходите регулярное техническое обслуживание, особенно перед дальними поездками
  • Проверяйте основные системы автомобиля самостоятельно: тормоза, свет, рулевое управление
  • Следите за чистотой и состоянием номеров

Теперь, когда техосмотр не обязателен, забота о безопасности ложится полностью на владельца машины. Не экономьте на обслуживании — это вложение не только в сохранность авто, но и в вашу жизнь и здоровье, сообщает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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