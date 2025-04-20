Получим нехилый штраф, и ахнуть не успеем: в ГАИ придумали ловушку для владельцев старых авто
dagpravda.ru
После отмены обязательного техосмотра в России водители получили больше свободы — но вместе с ней и больше ответственности. По данным ГИБДД, количество ДТП из-за технических проблем резко возросло, особенно среди машин старше 10 лет. Что важно знать каждому автомобилисту?
Увеличение числа аварий
Госавтоинспекция фиксирует рост ДТП, связанных с неисправностями транспорта. Многие водители пренебрегают регулярным обслуживанием, и это приводит к опасным ситуациям на дорогах.
Что чаще всего выходит из строя
- Изношенные тормоза
- Неисправные фары
- Проблемы с рулевым управлением
Эти неполадки часто становятся причиной серьёзных аварий.
Чем это грозит
Если инспектор выявит технические неисправности:
- Машину могут отправить на эвакуаторе
- Водителю запретят дальнейшее движение
- За нарушение запрета — вплоть до лишения прав
Внимание к номерным знакам
Грязные, поцарапанные или плохо читаемые номера — ещё один повод для штрафа. Инспекторы всё чаще проверяют и этот момент.
Что делать водителям
- Проходите регулярное техническое обслуживание, особенно перед дальними поездками
- Проверяйте основные системы автомобиля самостоятельно: тормоза, свет, рулевое управление
- Следите за чистотой и состоянием номеров
Теперь, когда техосмотр не обязателен, забота о безопасности ложится полностью на владельца машины. Не экономьте на обслуживании — это вложение не только в сохранность авто, но и в вашу жизнь и здоровье, сообщает источник.
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