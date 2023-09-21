Получат сразу 50 000 рублей: пенсионеров ошарашили новым решением

Новое решение, приятное для пенсионеров, принял Владимир Путин. До конца года некоторые из пожилых людей смогут рассчитывать на единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей.

Указ путина размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

Такая выплата полагается тем, кто получил медаль "За оборону Ленинграда" или имеет знак "Житель блокадногоЛенинграда". Выплата от государства станет своего рода поздравлением к важному историческому событию - 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады.

Выплаты на счета получателей, имеющих право на них, придут в беззаявительном порядке в декабре 2023 года и в январе следующего года.

Помимо россиян, такую выплату могут получить блокадники, проживающие сейчас в Литве, Латвии, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и в Приднестровье.