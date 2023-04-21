До 1 мая пенсионерам должны перечислить по 10 000 рублей

До 1 мая 2023 года часть пенсионеров получат от государства по 10 тысяч рублей. Единовременная выплата, приуроченная ко Дню Победы, положена ветеранам, участникам ВОВ и всем приравненным к ним категориям граждан.

Некоторые пенсионеры, которым не положена такая федеральная выплата, получат ее из региональных бюджетов. Но суммы могут отличаться в зависимости от региона проживания.