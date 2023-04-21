До 1 мая пенсионерам должны перечислить по 10 000 рублей

Получат по 10 000 рублей: новая выплата придет пенсионерам до 1 мая
Фото: открытые источники
До 1 мая 2023 года часть пенсионеров получат от государства по 10 тысяч рублей. Единовременная выплата, приуроченная ко Дню Победы, положена ветеранам, участникам ВОВ и всем приравненным к ним категориям граждан.
Некоторые пенсионеры, которым не положена такая федеральная выплата, получат ее из региональных бюджетов. Но суммы могут отличаться в зависимости от региона проживания.
"В конце апреля будут начислены социальные выплаты, которые обычно выдаются в начале месяца. Это связано с майскими праздниками. За счёт долгих выходных деньги будут переводить заранее. До 1 мая должны завершить все перечисления", — рассказала пенсионный эксперт Елена Кузнецова.