Новости России
· Служба новостей

Получат и работающие, и неработающие: пенсионеров обрадовали новой денежной льготой

Получат и работающие, и неработающие: пенсионеров обрадовали новой денежной льготой

Фото: открытые источники

Подписаться в Telegram

Российским пенсионерам подготовили новую льготу, позволяющую им оздоровиться и при этом сэкономить на санаторном лечении.
Также власти оплатят стоимость проезда к месту лечебного отдыха и обратно.

Сделать таким отдых пожилых людей предложил глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

По словам депутата, старики всю жизнь честно работали на благо и процветание государства, теперь они заслуживают быть поддержанными этим государством.

Бесплатный отдых в сантарии поможет не только подправить здоровье, но и решить распространенную проблему пожилых - проблему одиночества. На отдыхе можно познакомиться с кем-то, завести друзей.

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Пили 3 дня, потратили 13 млн рублей: истории казанских барменов о сложностях профессии

Гид по скидкам Казани

21 час назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

вызвать службу по травле тараканов

Новости Татарстана

21 час назад

Проведут профилактические работы: в РТ с 18 сентября приостановят телерадиовещание

Интересное в Казани

3 дня назад

Ночной зуд, трещины слизистой и другие симптомы, которые должны насторожить девушек из Казани

сборка душевой кабины цена за работу в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Казанский певец Ранэль Богданов не прошел слепое прослушивание на шоу «Голос. Уже не дети»

Лонгриды

12 часов назад

Депутата Госсовета подозревают в покупке наркотика: в задержании участвовали МВД и СК

Новости Казани

14 часов назад

Вдруг ему заломили руки: в Казани депутата Госсовета задержали за подозрения в незаконному обороте наркотиков

Лонгриды

день назад

«Казанцы ликуют»: синоптик спрогнозировала продолжение лета в Казани

Новости Татарстана

день назад

12 районов Татарстана останутся без телерадиовещания
Лонгриды
3 дня назад

Бензина нет, но вы держитесь: в Казани стало пропадать топливо на несетевых заправках

Бензина нет, но вы держитесь: в Казани стало пропадать топливо на несетевых заправках

Новости Казани

9 часов назад

СК: на депутата Госсовета возбудили уголовное дело за хранение наркотиков

Гид по скидкам Казани

день назад

Деремся, лепим и летаем: чем стоит заняться казанцам осенью 2023 года

Новости Казани

13 часов назад

Необходимо проявить интеллект и сноровку: в Казани пройдет «Кросс корпораций»

Новости Казани

13 часов назад

Единственная возможность сократить их количество: в Казани могут принять нормативный акт о раздельном сборе отходов
Двое человек погибли: в Казани за неделю скорая выезжала на помощь людям больше 7 тысяч раз
Новости Казани
10 часов назад

Двое человек погибли: в Казани за неделю скорая выезжала на помощь людям больше 7 тысяч раз

Важное в РТ

13 часов назад

Группа ВТБ выдала более триллиона рублей по ипотеке с начала года

Важное в РТ

14 часов назад

О чем молчат 3,8 балла: как правильно читать отзывы о работодателе

Важное в РТ

15 часов назад

билайн.ПРОдвижение: 5 случаев, когда бизнесу будет полезен счетчик аудиторий для сайта
Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет
Интересное в Казани
4 дня назад

Скачок в будущее: Федерация фиджитал спорта РТ проводит соревнование для детей от 12 до 18 лет