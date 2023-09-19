Получат и работающие, и неработающие: пенсионеров обрадовали новой денежной льготой

Российским пенсионерам подготовили новую льготу, позволяющую им оздоровиться и при этом сэкономить на санаторном лечении.

Также власти оплатят стоимость проезда к месту лечебного отдыха и обратно.

Сделать таким отдых пожилых людей предложил глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

По словам депутата, старики всю жизнь честно работали на благо и процветание государства, теперь они заслуживают быть поддержанными этим государством.

Бесплатный отдых в сантарии поможет не только подправить здоровье, но и решить распространенную проблему пожилых - проблему одиночества. На отдыхе можно познакомиться с кем-то, завести друзей.

