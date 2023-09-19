Получат и работающие, и неработающие: пенсионеров обрадовали новой денежной льготой
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Российским пенсионерам подготовили новую льготу, позволяющую им оздоровиться и при этом сэкономить на санаторном лечении.
Также власти оплатят стоимость проезда к месту лечебного отдыха и обратно.
Сделать таким отдых пожилых людей предложил глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.
По словам депутата, старики всю жизнь честно работали на благо и процветание государства, теперь они заслуживают быть поддержанными этим государством.
Бесплатный отдых в сантарии поможет не только подправить здоровье, но и решить распространенную проблему пожилых - проблему одиночества. На отдыхе можно познакомиться с кем-то, завести друзей.