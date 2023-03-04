По инициативе школьных учителей создают законопроект о запрете съемок во время уроков

В профильном комитете Госдумы разрабатывается новый законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время уроков в школах. Его создают на основе обращений педагогов, передает PRIMPRESS.

Известно, что законопроект предусматривает допустимость фото- и видеосъемки во время уроков с разрешения администрации, например в образовательных целях.

По мнению педагогов, занятия в школе - это время не для видео- и фотосъемк, а для обучения.