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· Регина Шигабетдинова

«Полный запрет»: В Госдуме готовят новый законопроект, касающийся российских школ

По инициативе школьных учителей создают законопроект о запрете съемок во время уроков
«Полный запрет»: В Госдуме готовят новый законопроект, касающийся российских школ

Фото: pro-dachnikov.com

В профильном комитете Госдумы разрабатывается новый законопроект о запрете фото- и видеосъемки во время уроков в школах. Его создают на основе обращений педагогов, передает PRIMPRESS.

Известно, что законопроект предусматривает допустимость фото- и видеосъемки во время уроков с разрешения администрации, например в образовательных целях.

По мнению педагогов, занятия в школе - это время не для видео- и фотосъемк, а для обучения.

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