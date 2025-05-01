"Полный запрет со 1 по 12 мая": абсолютно всех, у кого есть дача или огород, встречают сюрприз

С наступлением дачного сезона в силу вступают новые ограничения, которые касаются порядка использования приусадебных участков. Теперь за нарушением правил будет следить государство, а за несоблюдение — штрафовать.

Что запрещено на участке

С 2 мая запрещено устраивать свалки на собственной земле или хранить мусор без специальных контейнеров для неорганики. Если проверка выявит мусор на участке, собственнику грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Также не допускается закапывать в землю пластиковые отходы — за это предусмотрен штраф в 2000 рублей.

Расстояние до забора при посадке деревьев

Владельцам участков следует учитывать новое правило: сажать деревья можно не ближе чем в трёх метрах от соседского забора. Несоблюдение этого требования тоже повлечёт за собой штраф.

Запрет на содержание животных

Некоторые животные теперь не допускаются к разведению на дачах. Козы, свиньи и коровы могут содержаться только на участках с сельскохозяйственным назначением. За их разведение на дачных землях можно получить штраф не менее 10 тысяч рублей. В отдельных случаях размер штрафа может зависеть от кадастровой стоимости земли.

Что важно помнить

Специалисты подчёркивают: санкции за нарушение этих норм будут жёсткими. Поэтому владельцам участков рекомендуется внимательно изучить обновлённые требования и строго их соблюдать, сообщает PRIMPRESS.