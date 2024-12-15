«Полный запрет с 15 декабря». Всех, кто перечисляет деньги с карты на карту, ждет сюрприз

С середины декабря 2024 года российские держатели банковских карт столкнутся с новыми ограничениями на выполнение денежных переводов. Эти меры, внедряемые Центробанком России, нацелены на повышение защиты клиентов от финансовых мошенничеств.

Введение персональных лимитов на переводы

По словам юриста Ирины Сиваковой, нововведения позволят каждому пользователю самостоятельно устанавливать пределы на переводимые суммы. Такой подход позволит автоматически блокировать любые попытки перевода средств, превышающие установленный лимит. Это существенно уменьшит вероятность потери денег из-за недобросовестных действий третьих лиц.

Опция скрытия счетов в банковских приложениях

Клиенты получат возможность скрывать выбранные счета в интерфейсе своих мобильных банковских приложений. Такая функция позволит исключить видимость этих счетов с главной страницы приложения, обеспечив дополнительный слой защиты. В случае компрометации приложения, скрытые счета останутся защищенными от несанкционированного доступа.

Рекомендации для потребителей

Эксперты настоятельно советуют пользователям активно внедрять и использовать новые функции безопасности для управления своими счетами и переводами. Это позволит не только обезопасить себя от мошенничества, но и более эффективно контролировать личные финансы.

Такие изменения в политике банковской безопасности подчеркивают стремление финансовых учреждений к повышению защищенности операций своих клиентов и демонстрируют новые возможности для управления и защиты личных средств в условиях повышенных рисков.