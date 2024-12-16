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«Полный запрет с 13 декабря». Всех, кто перечисляет деньги с карты на карту, ждет сюрприз

С 13 декабря 2024 года пользователи банковских ...

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С 13 декабря 2024 года пользователи банковских карт в России столкнутся с новым набором правил, направленных на усиление защиты их финансов. Центробанк РФ анонсировал введение возможности установления индивидуальных лимитов на денежные переводы, что позволит владельцам карт более эффективно бороться с мошенническими схемами.

По словам юриста Ирины Сиваковой, новые правила дадут россиянам возможность самостоятельно контролировать максимальные суммы переводов с их карт. Так, любые операции, превышающие установленный пользователем лимит, будут автоматически блокироваться. Это предотвратит потери средств в случае фродовых действий, поскольку злоумышленники не смогут перевести большие суммы без ведома владельца счета.

Кроме того, в рамках новых мер безопасности, владельцы карт получат доступ к функции скрытия своих счетов в мобильных банковских приложениях. Эта функция позволит пользователям удалять с главной страницы приложения те счета, доступ к которым они хотели бы ограничить. Таким образом, даже если мошенники смогут проникнуть в банковское приложение, доступ к скрытым счетам для них будет заблокирован, что добавит еще один уровень защиты к уже существующим.

Эти изменения в правилах обращения с банковскими картами ставят защиту личных финансов на новый уровень и демонстрируют стремление регулятора обезопасить граждан от финансовых рисков в условиях растущей угрозы цифрового мошенничества. Пользователи, таким образом, получают не только дополнительные инструменты контроля за своими средствами, но и возможность более гибкой настройки своих финансовых операций в соответствии с личными потребностями и обстоятельствами.

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