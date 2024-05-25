Полный запрет с 1 июня: всех, у кого в квартире есть счетчики, ждет новое правило
Яна Лаушкина
Согласно новым положениям, владельцы жилых помещений, оборудованных счетчиками ЖКХ, не должны больше отчитываться за их проверку. Все данные будут в системе "Аршин" от Росреестра,
Ещё владельцы квартир имеют возможность требовать пересмотра оплаты за предоставленные услуги ЖКХ. Если управляющая компания списала сумму в соответствии с нормативами при исправном счётчике, жильцы могут взять актуальные показания счетчика и обратиться в УК для пересмотра оплаты.
Информацию о сроках проверки счетчика можно получить напрямую с него. Также возможно узнать об этом через квитанции, в личном кабинете на сайте УК или в "Аршине".
Непрошедший проверку счетчик необходима его замена, сообщается в PROGOROD59.
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