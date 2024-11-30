Полный запрет на покупку: жителей России не могут прийти в себя после нового правила, введенного в «Пятерочке»

В центре Ростова-на-Дону, на улице Волкова, 8, местный супермаркет «Пятерочка» столкнулся с неожиданной проблемой, которая вызвала недоумение среди покупателей и сотрудников. В течение уже двух суток на всех холодильных установках висят предупреждающие таблички: «Не работает, ничего не брать».

Продукты как экспонаты

Заглянув внутрь магазина, можно было увидеть, что холодильные витрины, покрытые пленкой, полны товаров: молоко, йогурты, колбасы и прочие продукты привлекают взгляды посетителей, но остаются недоступными для покупки. Ситуация напоминает музей, где можно смотреть, но нельзя трогать.

Философский подход к неисправности

Сотрудники магазина, похоже, отнеслись к происходящему с некоторым философским спокойствием. Один из работников упомянул, что холодильные установки «плохо морозят», а другой не стал углубляться в детали, заметив, что «директор разбирается». Такая реакция только усиливает ощущение неопределенности и дает пищу для размышлений о причинах такой необычной поломки.

Журналистское расследование

Наш корреспондент из RO.TODAY посетил магазин, чтобы лично оценить ситуацию. По первым впечатлениям, холодильники функционируют в штатном режиме, поддерживая необходимую температуру, и продукты выглядят свежими. Тем не менее, покупка товаров по-прежнему запрещена, что ставит под угрозу сотни килограммов качественной еды.

В поисках решения

В то время как администрация «Пятерочки» продолжает искать решение возникшей проблемы, жители дома на Волкова, 8, обеспокоены продолжительностью этого продуктового абсурда. Возникают предложения о проведении акции «День открытых холодильников», чтобы раздать продукты бесплатно и избежать их утилизации.

Мы продолжаем следить за развитием событий и надеемся, что руководство магазина найдет способ выйти из создавшейся затруднительной ситуации. Ведь в зимние месяцы так важно, чтобы каждый мог чувствовать заботу и тепло, а не сталкиваться с недоступностью основных продуктов питания.