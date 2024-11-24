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Полный запрет на покупку : у россиян отпали челюсти от нового правила, введенного в «Пятерочке»

В самом центре Ростова-на-Дону, по адресу улица...

kprf-kchr.ru

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В самом центре Ростова-на-Дону, по адресу улица Волкова, 8, местные жители столкнулись с неожиданным испытанием. Супермаркет «Пятерочка» превратился в место коллективной недоумения и беспокойства. Уже на протяжении двух дней на всех холодильных витринах висят тревожные знаки: «Не работает, ничего не брать». Эти слова кажутся вердиктом для посетителей, искавших привычные молочные продукты и деликатесы.

Покрытые пленкой холодильники, переполненные йогуртами, колбасами и другими продуктами, стали объектом особого внимания. Отчаянные покупатели, среди которых одна женщина пыталась найти свежее молоко, оглядывают заполненные витрины, но взять товар не могут. Продавцы, как загадочные стражи забытого клада, отказываются комментировать ситуацию. Один из них спокойно заявил, что «холодильники плохо морозят», а другой лишь пожал плечами и уклончиво произнес: «Директор разбирается».

На место происшествия прибыл корреспондент RO.TODAY, чтобы осветить эту необычную ситуацию. Оценив обстановку, он сообщает, что несколько сот килограммов вполне свежих продуктов могут быть скоро списаны, несмотря на то что холодильные системы функционируют, словно новенькие. Этот инцидент в очередной раз поднимает вопросы о надежности современного оборудования и компетенции управления в ритейле.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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