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«Полный запрет будет со 1 по 12 мая»: абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет сюрприз

С 2 мая в России вводятся новые правила для дач...

dzen.ru

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С началом дачного сезона в России вступают в силу новые ограничения для владельцев участков.

С 2 мая дачникам и огородникам нужно быть особенно внимательными: нарушителей ждут крупные штрафы.

Что запрещено на даче с 2 мая

1. Мусор на участке

Запрещено устраивать свалки и хранить мусор без специализированных контейнеров для неорганических отходов.

Штраф: от 20 000 до 50 000 рублей.

За захоронение пластиковых отходов в землю — отдельный штраф в размере 2000 рублей.

2. Высадка деревьев

Теперь деревья нельзя сажать ближе, чем 3 метра от забора соседей.

Нарушение этого правила также повлечёт финансовое наказание.

3. Разведение животных

Козы, свиньи и коровы запрещены на обычных дачных участках — их можно содержать только на землях сельскохозяйственного назначения.

Штраф: от 10 000 рублей или сумма в зависимости от кадастровой стоимости участка.

Почему это важно

Эксперты предупреждают: контроль за соблюдением новых правил будет жёстким. Чтобы избежать проблем, владельцам дач стоит заранее проверить, соответствует ли их участок новым требованиям, сообщает siktivkar.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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