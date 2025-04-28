«Полный запрет будет со 1 по 12 мая»: абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет сюрприз
dzen.ru
С началом дачного сезона в России вступают в силу новые ограничения для владельцев участков.
С 2 мая дачникам и огородникам нужно быть особенно внимательными: нарушителей ждут крупные штрафы.
Что запрещено на даче с 2 мая
1. Мусор на участке
Запрещено устраивать свалки и хранить мусор без специализированных контейнеров для неорганических отходов.
Штраф: от 20 000 до 50 000 рублей.
За захоронение пластиковых отходов в землю — отдельный штраф в размере 2000 рублей.
2. Высадка деревьев
Теперь деревья нельзя сажать ближе, чем 3 метра от забора соседей.
Нарушение этого правила также повлечёт финансовое наказание.
3. Разведение животных
Козы, свиньи и коровы запрещены на обычных дачных участках — их можно содержать только на землях сельскохозяйственного назначения.
Штраф: от 10 000 рублей или сумма в зависимости от кадастровой стоимости участка.
Почему это важно
Эксперты предупреждают: контроль за соблюдением новых правил будет жёстким. Чтобы избежать проблем, владельцам дач стоит заранее проверить, соответствует ли их участок новым требованиям, сообщает siktivkar.
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