«Полный запрет будет с 1 по 12 мая»: касается абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет неприятный сюрприз

С наступлением нового дачного сезона в России начали действовать строгие правила для владельцев участков.

Изменения касаются:

обращения с отходами;

посадки деревьев;

содержания животных.

Штрафы за нарушения могут доходить до десятков тысяч рублей.

1. Мусор на участке — штраф до 50 000 рублей

Теперь строго запрещено:

устраивать стихийные свалки;

хранить мусор без контейнеров;

закапывать пластик и синтетику в землю.

Штрафы:

за хранение отходов без контейнера — 20 000–50 000 рублей;

за захоронение пластиков — 2 000 рублей.

Установите контейнер и не сжигайте пластик — это под запретом.

2. Деревья у забора — под запретом

Сажать деревья и крупные кусты теперь можно только:

не ближе 3 метров от границы соседнего участка.

Это правило введено для предотвращения:

затенения чужих участков;

повреждений ограждений;

конфликтов с соседями.

Штраф:

Размер зависит от региона и обычно составляет от 1 000 до нескольких тысяч рублей.

3. Разведение скота — только на сельхозземлях

На садовых и дачных участках запрещено разводить крупных животных, включая:

коров;

свиней;

коз и других сельхозживотных.

Исключение — участки, официально оформленные как земли сельхозназначения.

Штраф:

от 10 000 рублей;

или больше — в зависимости от кадастровой стоимости участка.

Почему всё это важно

Власти усилили контроль за порядком на участках.

Жалобы от соседей, выезды проверяющих и фотофиксация нарушений — теперь обычная практика.

Штрафы выписываются по административным статьям, иногда — автоматически.

Что делать дачникам прямо сейчас

Проверьте, на каком расстоянии растут деревья — не ближе 3 метров к забору.

Установите контейнеры для мусора — особенно если ведёте уборку.

Если держите скот — проверьте назначение земли (СНТ или сельхоз).

С 2 мая дачный сезон начинается не только с посадок, но и с новых проверок. Лучше заранее навести порядок — так вы сэкономите время, нервы и деньги.