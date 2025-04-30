«Полный запрет будет с 1 по 12 мая»: касается абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет неприятный сюрприз
dzen.ru
С наступлением нового дачного сезона в России начали действовать строгие правила для владельцев участков.
Изменения касаются:
- обращения с отходами;
- посадки деревьев;
- содержания животных.
Штрафы за нарушения могут доходить до десятков тысяч рублей.
1. Мусор на участке — штраф до 50 000 рублей
Теперь строго запрещено:
- устраивать стихийные свалки;
- хранить мусор без контейнеров;
- закапывать пластик и синтетику в землю.
Штрафы:
- за хранение отходов без контейнера — 20 000–50 000 рублей;
- за захоронение пластиков — 2 000 рублей.
Установите контейнер и не сжигайте пластик — это под запретом.
2. Деревья у забора — под запретом
Сажать деревья и крупные кусты теперь можно только:
- не ближе 3 метров от границы соседнего участка.
Это правило введено для предотвращения:
- затенения чужих участков;
- повреждений ограждений;
- конфликтов с соседями.
Штраф:
Размер зависит от региона и обычно составляет от 1 000 до нескольких тысяч рублей.
3. Разведение скота — только на сельхозземлях
На садовых и дачных участках запрещено разводить крупных животных, включая:
- коров;
- свиней;
- коз и других сельхозживотных.
Исключение — участки, официально оформленные как земли сельхозназначения.
Штраф:
- от 10 000 рублей;
- или больше — в зависимости от кадастровой стоимости участка.
Почему всё это важно
- Власти усилили контроль за порядком на участках.
- Жалобы от соседей, выезды проверяющих и фотофиксация нарушений — теперь обычная практика.
- Штрафы выписываются по административным статьям, иногда — автоматически.
Что делать дачникам прямо сейчас
- Проверьте, на каком расстоянии растут деревья — не ближе 3 метров к забору.
- Установите контейнеры для мусора — особенно если ведёте уборку.
- Если держите скот — проверьте назначение земли (СНТ или сельхоз).
С 2 мая дачный сезон начинается не только с посадок, но и с новых проверок. Лучше заранее навести порядок — так вы сэкономите время, нервы и деньги.
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