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«Полный запрет будет с 1 по 12 мая»: касается абсолютно всех, у кого есть дача или огород, ждет неприятный сюрприз

С начала мая 2025 года вступают в силу новые ог...

dzen.ru

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С наступлением нового дачного сезона в России начали действовать строгие правила для владельцев участков.

Изменения касаются:

  • обращения с отходами;
  • посадки деревьев;
  • содержания животных.

Штрафы за нарушения могут доходить до десятков тысяч рублей.

1. Мусор на участке — штраф до 50 000 рублей

Теперь строго запрещено:

  • устраивать стихийные свалки;
  • хранить мусор без контейнеров;
  • закапывать пластик и синтетику в землю.

Штрафы:

  • за хранение отходов без контейнера — 20 000–50 000 рублей;
  • за захоронение пластиков — 2 000 рублей.

Установите контейнер и не сжигайте пластик — это под запретом.

2. Деревья у забора — под запретом

Сажать деревья и крупные кусты теперь можно только:

  • не ближе 3 метров от границы соседнего участка.

Это правило введено для предотвращения:

  • затенения чужих участков;
  • повреждений ограждений;
  • конфликтов с соседями.

Штраф:

Размер зависит от региона и обычно составляет от 1 000 до нескольких тысяч рублей.

3. Разведение скота — только на сельхозземлях

На садовых и дачных участках запрещено разводить крупных животных, включая:

  • коров;
  • свиней;
  • коз и других сельхозживотных.

Исключение — участки, официально оформленные как земли сельхозназначения.

Штраф:

  • от 10 000 рублей;
  • или больше — в зависимости от кадастровой стоимости участка.

Почему всё это важно

  • Власти усилили контроль за порядком на участках.
  • Жалобы от соседей, выезды проверяющих и фотофиксация нарушений — теперь обычная практика.
  • Штрафы выписываются по административным статьям, иногда — автоматически.

Что делать дачникам прямо сейчас

  • Проверьте, на каком расстоянии растут деревья — не ближе 3 метров к забору.
  • Установите контейнеры для мусора — особенно если ведёте уборку.
  • Если держите скот — проверьте назначение земли (СНТ или сельхоз).

С 2 мая дачный сезон начинается не только с посадок, но и с новых проверок. Лучше заранее навести порядок — так вы сэкономите время, нервы и деньги.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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