Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Полный откат к зиме: Гидрометцентр поменял прогноз с 9 мая — вернутся морозы и даже снег

После непривычно тёплого апреля погода в стране...

home-gid.com

Подписаться на Дзен.канал

После непривычно тёплого апреля погода в стране резко сменит курс. Уже с 9 мая россиян ждут холодные дни, заморозки и даже возможный снег.

Что прогнозирует Гидрометцентр

Синоптики предупреждают: с 9 мая 2025 года в Москве начнётся устойчивое похолодание. Причём температура будет ниже климатической нормы на 2–3°C.

Основные погодные изменения:

  • Снижение температуры — начиная с 9 мая, каждый день будет становиться холоднее.
  • Холодные выходные — в субботу и воскресенье воздух не прогреется выше +10°C.
  • Ночные заморозки — температура может опускаться до 0°C, особенно в пригородах.
  • Снег в мае? — в отдельных районах столицы возможны кратковременные снегопады.

Как подготовиться к резкой смене погоды

  • Одевайтесь по погоде

Выбирайте многослойную одежду, надевайте шарф, шапку и перчатки, особенно утром и вечером.

  • Зонт — всегда с собой

Осадки возможны в любой момент. Лучше быть готовым к внезапному дождю или снегу.

  • Автовладельцам — внимание!

В утренние часы может образоваться гололедица. Соблюдайте дистанцию, снижайте скорость, избегайте резких манёвров.

  • Следите за прогнозами

Регулярно проверяйте обновления на сайте Гидрометцентра или в погодных приложениях — погодная ситуация будет меняться быстро.

Не дайте погоде застать вас врасплох: майская прохлада — это не шутка. Будьте внимательны и берегите здоровье!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Вечная гроза прошла через века: ученые в шоке от озера Маракайбо

Интересное в Казани

20 часов назад

Тайный код города: где в Казани учатся искусству быть “здесь и сейчас”

через сколько можно жить в квартире после обработки от тараканов

Не у нас

5 часов назад

Рязанский священник Камышанов ответил на претензии к ценам в храмах

Не у нас

5 часов назад

Археологи нашли храм исцеления: От мира живых до мира мертвых один шаг

короб из гипсокартона в Самаре

Не у нас

5 часов назад

Афонский старец Паисий рассказал о будущем России в 2030 году

Не у нас

19 часов назад

Ученые изучают шокирующую гипотезу о древнем Египте про Пирамиду Атлантиды

Не у нас

день назад

В России создали уникальную базу данных о веществах, влияющих на сон и биоритмы

Не у нас

день назад

Telegraph: китайцы завершили работу над брошенным Западом ядерным проектом
Лонгриды
час назад

Как прожить на среднюю зарплату в Татарстане — и возможно ли это вообще?

71 тысяча рублей — именно такую сумму официальн...

Не у нас

5 часов назад

Naked Science: геологи изучили процессы под земной корой за 400 млн лет

Интересное в Казани

день назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму

Не у нас

5 часов назад

Раскопки, прошедшие в Иерусалиме, доказали факт захоронения Иисуса

Не у нас

6 часов назад

Турэксперт Лозунов предупредил о городах, где терпеть не могут туристов
В аэропорту Казани сохраняются ограничения на р...
Новости Казани
день назад

В аэропорту Казани сохраняются ограничения на рейсы

Не у нас

6 часов назад

В поисках внеземного: названы популярные у россиян мистические туры

Не у нас

6 часов назад

OFID: Птичий грипп H5N1 угрожает людям через кошек

Не у нас

6 часов назад

Опасность затаилась во льдах Антарктиды: чем грозит пробуждение древних вирусов
Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить де...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау