Полный откат к зиме: Гидрометцентр поменял прогноз с 9 мая — вернутся морозы и даже снег

После непривычно тёплого апреля погода в стране резко сменит курс. Уже с 9 мая россиян ждут холодные дни, заморозки и даже возможный снег.

Что прогнозирует Гидрометцентр

Синоптики предупреждают: с 9 мая 2025 года в Москве начнётся устойчивое похолодание. Причём температура будет ниже климатической нормы на 2–3°C.

Основные погодные изменения:

Снижение температуры — начиная с 9 мая, каждый день будет становиться холоднее.

Холодные выходные — в субботу и воскресенье воздух не прогреется выше +10°C.

Ночные заморозки — температура может опускаться до 0°C, особенно в пригородах.

Снег в мае? — в отдельных районах столицы возможны кратковременные снегопады.

Как подготовиться к резкой смене погоды

Одевайтесь по погоде

Выбирайте многослойную одежду, надевайте шарф, шапку и перчатки, особенно утром и вечером.

Зонт — всегда с собой

Осадки возможны в любой момент. Лучше быть готовым к внезапному дождю или снегу.

Автовладельцам — внимание!

В утренние часы может образоваться гололедица. Соблюдайте дистанцию, снижайте скорость, избегайте резких манёвров.

Следите за прогнозами

Регулярно проверяйте обновления на сайте Гидрометцентра или в погодных приложениях — погодная ситуация будет меняться быстро.

Не дайте погоде застать вас врасплох: майская прохлада — это не шутка. Будьте внимательны и берегите здоровье!