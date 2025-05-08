Полный откат к зиме: Гидрометцентр поменял прогноз с 9 мая — вернутся морозы и даже снег
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После непривычно тёплого апреля погода в стране резко сменит курс. Уже с 9 мая россиян ждут холодные дни, заморозки и даже возможный снег.
Что прогнозирует Гидрометцентр
Синоптики предупреждают: с 9 мая 2025 года в Москве начнётся устойчивое похолодание. Причём температура будет ниже климатической нормы на 2–3°C.
Основные погодные изменения:
- Снижение температуры — начиная с 9 мая, каждый день будет становиться холоднее.
- Холодные выходные — в субботу и воскресенье воздух не прогреется выше +10°C.
- Ночные заморозки — температура может опускаться до 0°C, особенно в пригородах.
- Снег в мае? — в отдельных районах столицы возможны кратковременные снегопады.
Как подготовиться к резкой смене погоды
- Одевайтесь по погоде
Выбирайте многослойную одежду, надевайте шарф, шапку и перчатки, особенно утром и вечером.
- Зонт — всегда с собой
Осадки возможны в любой момент. Лучше быть готовым к внезапному дождю или снегу.
- Автовладельцам — внимание!
В утренние часы может образоваться гололедица. Соблюдайте дистанцию, снижайте скорость, избегайте резких манёвров.
- Следите за прогнозами
Регулярно проверяйте обновления на сайте Гидрометцентра или в погодных приложениях — погодная ситуация будет меняться быстро.
Не дайте погоде застать вас врасплох: майская прохлада — это не шутка. Будьте внимательны и берегите здоровье!
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