Полный откат к зиме: Гидрометцентр поменял прогноз с 15 мая — вернутся морозы и даже снег
deamoure.ru
После необычно тёплого апреля в столицу возвращается настоящее весеннее похмелье.
С 15 мая 2025 года в Москве начнётся резкое и продолжительное похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр.
Что прогнозируют синоптики
Похолодание начнётся 15 мая и усилится к выходным.
Днём температура не поднимется выше +10°C.
Ночью возможны заморозки — до 0°C.
В некоторых районах вероятны мокрый снег и снегопады.
Температура будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса.
Как подготовиться к холодной погоде
Майская погода может быть обманчивой, поэтому важно заранее принять меры:
- Одевайтесь по погоде — предпочтительно многослойно, с тёплой шапкой, шарфом и перчатками.
- Возьмите зонт — осадки вполне вероятны.
- Водителям стоит быть осторожными: в утренние часы возможна гололедица, особенно в пригородах.
Следите за прогнозами: оперативные данные публикует Гидрометцентр и другие надёжные источники.
Погода в середине мая напомнит, что зима не сдалась окончательно — весна в России умеет удивлять.
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