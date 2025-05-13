Полный откат к зиме: Гидрометцентр поменял прогноз с 15 мая — вернутся морозы и даже снег

После необычно тёплого апреля в столицу возвращается настоящее весеннее похмелье.

С 15 мая 2025 года в Москве начнётся резкое и продолжительное похолодание. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Что прогнозируют синоптики

Похолодание начнётся 15 мая и усилится к выходным.

Днём температура не поднимется выше +10°C.

Ночью возможны заморозки — до 0°C.

В некоторых районах вероятны мокрый снег и снегопады.

Температура будет ниже климатической нормы на 2–3 градуса.

Как подготовиться к холодной погоде

Майская погода может быть обманчивой, поэтому важно заранее принять меры:

Одевайтесь по погоде — предпочтительно многослойно, с тёплой шапкой, шарфом и перчатками.

Возьмите зонт — осадки вполне вероятны.

Водителям стоит быть осторожными: в утренние часы возможна гололедица, особенно в пригородах.

Следите за прогнозами: оперативные данные публикует Гидрометцентр и другие надёжные источники.

Погода в середине мая напомнит, что зима не сдалась окончательно — весна в России умеет удивлять.