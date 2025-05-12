Полный откат к зиме: Гидрометцентр поменял прогноз с 14 мая — вернутся морозы и даже снег
ВКонтакте
После аномально тёплого апреля в столицу возвращается настоящее весеннее похмелье.
С 14 мая 2025 года москвичей ждёт резкое похолодание, предупреждает Гидрометцентр.
Что говорят синоптики?
Температура будет снижаться постепенно, начиная с 14 мая.
В выходные воздух не прогреется выше +10°C.
Ночью возможны заморозки — до 0°C.
В отдельных районах не исключены снегопады.
Температурный фон окажется ниже климатической нормы на 2–3 градуса.
Как подготовиться?
- Одевайтесь по погоде: лучше многослойно, не забудьте шарф, шапку и перчатки.
- Зонт — с собой: осадки вполне вероятны.
- Водителям — внимание: в утренние часы возможна гололедица, особенно в пригородах.
- Следите за прогнозами: регулярно проверяйте обновления от Гидрометцентра и надёжных метеоресурсов.
Весна в Москве может быть обманчивой — май напомнит о зиме, сообщает progorodsamara.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец