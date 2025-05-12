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Полный откат к зиме: Гидрометцентр поменял прогноз с 14 мая — вернутся морозы и даже снег

С 7 мая в Москве начнётся резкое похолодание: с...

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После аномально тёплого апреля в столицу возвращается настоящее весеннее похмелье.

С 14 мая 2025 года москвичей ждёт резкое похолодание, предупреждает Гидрометцентр.

Что говорят синоптики?

Температура будет снижаться постепенно, начиная с 14 мая.

В выходные воздух не прогреется выше +10°C.

Ночью возможны заморозки — до 0°C.

В отдельных районах не исключены снегопады.

Температурный фон окажется ниже климатической нормы на 2–3 градуса.

Как подготовиться?

  • Одевайтесь по погоде: лучше многослойно, не забудьте шарф, шапку и перчатки.
  • Зонт — с собой: осадки вполне вероятны.
  • Водителям — внимание: в утренние часы возможна гололедица, особенно в пригородах.
  • Следите за прогнозами: регулярно проверяйте обновления от Гидрометцентра и надёжных метеоресурсов.

Весна в Москве может быть обманчивой — май напомнит о зиме, сообщает progorodsamara.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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