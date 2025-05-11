Полный откат к зиме: Гидрометцентр поменял прогноз с 12 мая — идут морозы и даже снег

После тёплого и солнечного апреля в столицу возвращается настоящая весенняя прохлада. По данным Гидрометцентра, с 12 мая москвичей ждёт резкое похолодание и нестабильная погода.

Что изменится?

Температура начнёт падать уже с 12 мая.

В выходные столбики термометров не поднимутся выше +10°C.

По ночам возможны заморозки — температура может опуститься до 0°C.

Местами возможен мокрый снег , особенно ночью и рано утром.

Температура окажется ниже нормы для этого времени года на 2–3 градуса.

Как подготовиться?

Одевайтесь по погоде : выбирайте многослойную одежду, не забывайте про шапку, шарф и перчатки.

Возьмите зонт — осадки возможны в любое время дня.

Автовладельцам стоит быть внимательнее: в утренние часы может образоваться гололедица. Снижайте скорость и держите дистанцию.

Следите за прогнозами — информация может меняться, лучше быть в курсе актуальных данных.

Несмотря на май в календаре, на улице снова ощущается ранняя весна. Будьте готовы к переменам и берегите себя.