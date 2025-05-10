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Полный откат к зиме: Гидрометцентр поменял прогноз с 11 мая — придут морозы и даже снег

После тёплого и почти летнего апреля москвичей ...

sputnik.kg

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После тёплого и почти летнего апреля москвичей ждёт резкое изменение погоды. С 11 мая в столице начнётся похолодание — об этом предупредили синоптики Гидрометцентра.

Что обещает погода?

  • Температура начнёт снижаться уже с 11 мая — потепление отступает, и на смену ему приходит устойчивый холод.

  • Выходные будут прохладными: днём не выше +10°C.

  • Ночами возможны заморозки — температура может опуститься до нуля.

  • Возможен снег: местами может пройти кратковременный снегопад.

  • Будет холоднее обычного: синоптики прогнозируют температуру на 2–3 градуса ниже нормы для начала мая.

Как подготовиться?

  • Одевайтесь по погоде: надевайте несколько слоёв, чтобы легко регулировать тепло. Шапка, перчатки и шарф снова актуальны.

  • Не забывайте зонт: осадки могут быть неожиданными.

  • Водителям — осторожность: по утрам возможна гололедица. Лучше ехать медленнее и соблюдать дистанцию.

  • Следите за прогнозом: чтобы не застать холод врасплох, проверяйте погоду ежедневно на надёжных сайтах.

Похолодание может быть непривычным после тёплых дней, но если заранее подготовиться, пережить перемены будет куда проще, сообщает источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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