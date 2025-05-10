Полный откат к зиме: Гидрометцентр поменял прогноз с 11 мая — придут морозы и даже снег

После тёплого и почти летнего апреля москвичей ждёт резкое изменение погоды. С 11 мая в столице начнётся похолодание — об этом предупредили синоптики Гидрометцентра.

Что обещает погода?

Температура начнёт снижаться уже с 11 мая — потепление отступает, и на смену ему приходит устойчивый холод.

Выходные будут прохладными: днём не выше +10°C.

Ночами возможны заморозки — температура может опуститься до нуля.

Возможен снег: местами может пройти кратковременный снегопад.

Будет холоднее обычного: синоптики прогнозируют температуру на 2–3 градуса ниже нормы для начала мая.

Как подготовиться?

Одевайтесь по погоде: надевайте несколько слоёв, чтобы легко регулировать тепло. Шапка, перчатки и шарф снова актуальны.

Не забывайте зонт: осадки могут быть неожиданными.

Водителям — осторожность: по утрам возможна гололедица. Лучше ехать медленнее и соблюдать дистанцию.

Следите за прогнозом: чтобы не застать холод врасплох, проверяйте погоду ежедневно на надёжных сайтах.

Похолодание может быть непривычным после тёплых дней, но если заранее подготовиться, пережить перемены будет куда проще, сообщает источник.