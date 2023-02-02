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"Полностью уничтожаем и их, и технику": ВСУ несут катастрофические потери при попытках форсировать Днепр

"Полностью уничтожаем и их, и технику": ВСУ несут катастрофические потери при попытках форсировать Днепр

Фото: kolosha.ru

Бойцы Армии России успешно отбивают все попытки ВСУ форсировать Днепр, об этом проинформировал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Наши военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику", - уточнил он РИА Новости.

По его словам, говорить о реальности военных планов украинского руководства форсировать Днепр вообще не имеет смысла.

"Просто бросают на убой всё новые воинские части на разных участках фронта, не считаясь с людскими потерями", — подчеркнул Сальдо.

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