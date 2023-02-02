"Полностью уничтожаем и их, и технику": ВСУ несут катастрофические потери при попытках форсировать Днепр

Бойцы Армии России успешно отбивают все попытки ВСУ форсировать Днепр, об этом проинформировал врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Наши военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику", - уточнил он РИА Новости.

По его словам, говорить о реальности военных планов украинского руководства форсировать Днепр вообще не имеет смысла.