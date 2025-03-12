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Полное лунное затмение: стало известно, кто сможет увидеть это природное явление

Полное лунное затмение 15 марта 2025 года смогу...

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​Астрономы прогнозируют полное лунное затмение 15 марта 2025 года.

Однако наблюдать это редкое явление смогут не все жители России, предупреждают учёные.

Где будут лучшие условия для наблюдения?

По данным NASA, наиболее благоприятные условия для наблюдения сложатся в Северной и Южной Америке. В России Луна окажется за горизонтом до завершения затмения.

Почему Луна становится красной?

Во время полного лунного затмения спутник Земли приобретает красноватый оттенок. Это происходит из-за того, что солнечный свет преломляется в атмосфере, окрашивая Луну в багровые тона. Именно поэтому явление называют «кровавой Луной».

Что увидят жители России?

Россияне смогут наблюдать лишь начальную фазу затмения – пока Луна будет находиться над горизонтом. Лучшие условия для просмотра сложатся в западных регионах страны, но многое будет зависеть от погоды, сообщает abnews.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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