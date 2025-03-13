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Полное лунное затмение: стало известно, кто сможет наблюдать это природное явление

15 марта 2025 года пройдет полное лунное затмен...

overclockers.ru

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​ Астрономы анонсировали наступающее полное лунное затмение 15 марта 2025 года, которое обещает стать зрелищным астрономическим событием.

Однако не все жители России смогут наблюдать это явление в полной мере.

Где лучше всего наблюдать затмение?

По прогнозам NASA, идеальные условия для наблюдения затмения будут в Северной и Южной Америке, где луна будет видна во всей красе в течение всего затмения. В России, к сожалению, Луна окажется за горизонтом на момент максимальной фазы затмения.

Феномен «кровавой Луны»

Во время полного лунного затмения происходит уникальное явление – Луна приобретает загадочный красноватый оттенок. Это связано с преломлением солнечных лучей в земной атмосфере, которые освещают Луну, окрашивая её в багровые тона. Именно поэтому затмение и получило название «кровавой Луны».

Что увидят жители России?

Жители России смогут наблюдать только начальную фазу затмения, пока Луна ещё будет видна над горизонтом. Наиболее благоприятные места для наблюдения ожидаются в западных регионах страны. Тем не менее, многое будет зависеть от погодных условий в этот день.

Подготовка к затмению

Для тех, кто планирует наблюдать затмение, рекомендуется заранее проверить прогноз погоды и найти место с хорошим обзором неба. Несмотря на ограниченные возможности просмотра в России, начало затмения всё же будет доступно для наблюдения, что делает это событие интересным для всех любителей астрономии.

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