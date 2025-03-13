Полное лунное затмение: стало известно, кто сможет наблюдать это природное явление
overclockers.ru
Астрономы анонсировали наступающее полное лунное затмение 15 марта 2025 года, которое обещает стать зрелищным астрономическим событием.
Однако не все жители России смогут наблюдать это явление в полной мере.
Где лучше всего наблюдать затмение?
По прогнозам NASA, идеальные условия для наблюдения затмения будут в Северной и Южной Америке, где луна будет видна во всей красе в течение всего затмения. В России, к сожалению, Луна окажется за горизонтом на момент максимальной фазы затмения.
Феномен «кровавой Луны»
Во время полного лунного затмения происходит уникальное явление – Луна приобретает загадочный красноватый оттенок. Это связано с преломлением солнечных лучей в земной атмосфере, которые освещают Луну, окрашивая её в багровые тона. Именно поэтому затмение и получило название «кровавой Луны».
Что увидят жители России?
Жители России смогут наблюдать только начальную фазу затмения, пока Луна ещё будет видна над горизонтом. Наиболее благоприятные места для наблюдения ожидаются в западных регионах страны. Тем не менее, многое будет зависеть от погодных условий в этот день.
Подготовка к затмению
Для тех, кто планирует наблюдать затмение, рекомендуется заранее проверить прогноз погоды и найти место с хорошим обзором неба. Несмотря на ограниченные возможности просмотра в России, начало затмения всё же будет доступно для наблюдения, что делает это событие интересным для всех любителей астрономии.
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