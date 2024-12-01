Полная отмена снега: глава Гидрометцентра Вильфанд рассказал, что выйдет со снегом на Новый год

Пока улицы украшаются к новогодним праздникам, многие россияне задаются вопросом: будет ли снег в новогоднюю ночь? Роман Вильфанд, глава Гидрометцентра России, предоставил недавние данные о погодных условиях, которые могут изменить традиционные зимние пейзажи.

По словам Вильфанда, существует вероятность, что снежный покров во многих регионах России может оказаться не таким обильным, как привычно. Изменения климата и аномально тёплая погода в последние годы вносят свои коррективы в зимний сценарий, особенно в центральной части страны.

"Мы наблюдаем уменьшение количества осадков и повышение температур, что может привести к отсутствию традиционного снега в новогоднюю ночь", — отметил Вильфанд.

Тем не менее, не все регионы столкнутся с этой проблемой. В сибирских и уральских областях снежные осадки ожидаются в полном объёме, что должно создать идеальные условия для празднования Нового года.

Эксперт подчеркнул, что Гидрометцентр продолжает тщательно отслеживать погодные условия, и обновлённые данные будут предоставлены по мере приближения к декабрю. Вильфанд призвал граждан следить за прогнозами и планировать свои новогодние мероприятия с учётом возможных погодных изменений.

В заключение, Роман Вильфанд выразил надежду, что, несмотря на потенциальное отсутствие снега в некоторых частях России, праздничное настроение и новогодние традиции останутся неизменными.