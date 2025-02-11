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Полная отмена 8 марта и самые длинные выходные: новые изменения в календаре 2025

Узнайте, как новые изменения в календаре праздн...

m.5-tv.ru

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В 2025 году россияне смогут наслаждаться тремя удлиненными выходными, каждый из которых продлится четыре дня подряд.

Это станет возможным благодаря новому графику переноса праздничных дней, что позволит гражданам РФ лучше планировать свои каникулы и отдых.

Перенос праздничных дней и новый график выходных

Правительство России приняло решение о переносе некоторых праздничных дней, чтобы оптимизировать рабочий календарь и улучшить качество отдыха граждан. В частности, выходной, приуроченный к 23 февраля, будет теперь отмечаться 8 мая, а праздничный день 8 марта перенесён на 13 июня.

Эти изменения создают три периода по четыре выходных дня подряд:

  • С 1 по 4 мая
  • С 8 по 11 мая
  • С 12 по 15 июня

Возможности для отдыха и планирования

Длинные выходные предоставляют россиянам прекрасную возможность для организации коротких путешествий, семейных мероприятий или просто для отдыха от повседневной рабочей рутины. Благодаря такому распределению выходных, люди смогут заранее спланировать свой отпуск, минимизировать использование отгулов и оптимизировать свои расходы на отдых.

Особенности работы в праздничные дни

Для тех, кто будет работать в эти праздничные дни, предусмотрена двойная оплата труда или компенсация дополнительным выходным днём. Это обеспечит справедливое вознаграждение за труд в нерабочее время и поддержит высокую мотивацию сотрудников.

Значение для общественного благополучия

Перераспределение выходных дней направлено на повышение общественного благополучия, улучшение здоровья нации и стимулирование внутреннего туризма. Длинные выходные могут способствовать укреплению семейных уз, а также дать толчок для развития местных экономик благодаря увеличению потока туристов.

Новый календарь выходных дней в 2025 году открывает перед россиянами широкие возможности для отдыха и развлечений. Это изменение в праздничных датах станет приятным дополнением к жизни каждого, кто стремится к гармоничному сочетанию работы и отдыха, сообщает progorod59.ru.

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