По мере приближения 2025 года, Молдавия и Приднестровье сталкиваются с серьезной угрозой энергетической стабильности. В этом регионе, разделенном политическими и историческими разногласиями, но объединенном общей энергетической нуждой, нарастает напряжение из-за предстоящего дефицита газа и электричества.

Кишинев перед лицом трехкратного повышения тарифов

В столице Молдавии Кишиневе власти предупредили о трехкратном увеличении тарифов на электроэнергию. Ситуация усугубляется сокращением поставок газа из России, начиная с 1 января 2025 года. Российский газ, который традиционно транспортировался через Украину, больше не будет доставляться, оставляя Кишинев перед выбором дорогостоящих альтернатив или потенциального энергетического коллапса.

Приднестровье: 50 дней до остановки жизни

В Тирасполе, столице самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики, ситуация еще более критична. Власти заявили, что могут продержаться без внешних поставок газа всего 50 дней. После этого срока региону грозит полная остановка всех жизненно важных процессов, включая работу промышленных предприятий.

Дипломатические усилия и внутренние меры

Президент Молдавии Майя Санду обратилась за помощью к Европейскому союзу, однако европейские партнеры настаивают на том, что решение должно быть найдено внутри страны. Тем временем, Молдавия ввела чрезвычайное положение в секторе энергетики, что должно облегчить процесс финансирования необходимых закупок газа и других источников энергии.

Примирение с Россией или поиск новых партнеров?

Ситуация осложняется политическими обвинениями в адрес Кишинева о газовом шантаже со стороны России, высказанными официальным представителем МИД России Марией Захаровой. В то же время, посол ЕС в Молдавии Янис Мажейкс рекомендует договариваться с Россией, подчеркивая важность сохранения диалога в решении энергетических вопросов.

Экономические и социальные последствия

Потенциальный кризис угрожает не только промышленности, но и социальному благополучию населения, которое может столкнуться с необходимостью экономии и снижения качества жизни. Энергетическая нестабильность может усилить уже существующие в регионе политические и экономические напряженности, подрывая усилия по обеспечению стабильного развития.

Как Молдавия и Приднестровье справятся с этими вызовами, остается открытым вопросом. Однако ясно одно: без международной поддержки и конструктивного внутреннего диалога, путь к стабильности будет долгим и тернистым, пшиет РИА.