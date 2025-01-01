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"Полная катастрофа": Украина подготовила сокрушительный удар по россиянам

Молдавия и Приднестровье сталкиваются с серьезн...

moneyman.ru

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Молдавия и Приднестровье сталкиваются с серьезными энергетическими вызовами на фоне предстоящего нового года. Ситуация обостряется из-за прекращения поставок газа из России и ожидаемого прекращения его транзита через Украину. Эти изменения могут привести к значительным сложностям в энергоснабжении регионов.

Наступление энергетического кризиса

С 1 января 2025 года начнется новый этап в энергетической политике региона: Россия прекратит поставки газа в Молдавию, а Украина - его транзит. В преддверии этого изменения, "Газпром" рассматривал возможность использования "Турецкого потока" для обеспечения Приднестровья, однако конкретных шагов так и не последовало. В результате, Тирасполь и Кишинев сталкиваются с риском полного прекращения поставок.

Тарифные изменения и их последствия

В Кишиневе уже анонсировали трехкратное повышение тарифов на энергоресурсы, что ставит под угрозу экономическое благополучие граждан. Приднестровье же, по словам его лидеров, способно выдержать без внешних поставок всего 50 дней, после чего регион может оказаться на грани энергетического коллапса.

Международная реакция и внутренние меры

Молдавия объявила чрезвычайное положение в сфере энергетики на 60 дней, что позволяет правительству оперативно реагировать на кризис, в том числе за счет упрощения закупок альтернативного топлива. Президент Молдавии Майя Санду и другие официальные лица активно ищут решения, включая переговоры с европейскими партнерами и возможные договоренности с Россией.

Взгляд в будущее

Пока неясно, какие меры смогут эффективно решить назревшие проблемы, и возможно ли в ближайшем будущем стабилизировать ситуацию без значительных финансовых потерь для населения. Эксперты предполагают, что решения могут быть найдены в последний момент, и рассчитывают на дипломатическую активность и международную поддержку для минимизации последствий кризиса.

Таким образом, начало 2025 года обещает быть трудным периодом для Молдавии и Приднестровья в контексте энергетической безопасности. Обе территории остро нуждаются в эффективных и оперативных решениях, которые помогут пережить возможные энергетические шоки без катастрофических последствий для экономики и жизни граждан, пишет РИА.

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