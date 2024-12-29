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"Полная катастрофа": Украина нанесла сверхсерьезный удар по россиянам

Молдавия и Приднестровье сталкиваются с острой ...

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Молдавия и Приднестровье сталкиваются с острой энергетической проблемой на фоне нового года 2025. С начала января, после остановки поставок российского газа и прекращения его транзита через Украину, обе территории ожидают серьезных трудностей с электроснабжением.

Остановка поставок газа и его последствия

Россия прекратила поставки газа, что оставило Кишинев и Тирасполь без основного источника энергии. Несмотря на возможные аукционы за прерываемую мощность в январе, реальные поставки остаются под вопросом. Тирасполь рассчитывал на использование "Турецкого потока" для обеспечения газом, однако задолженность Молдавии перед "Газпромом" усложняет ситуацию.

Чрезвычайное положение как ответ на кризис

Майя Санду, президент Молдавии, объявила о введении чрезвычайного положения в секторе энергетики на 60 дней. Это решение призвано упростить закупку необходимого топлива и минимизировать энергетические расходы путем снижения температуры в жилых помещениях.

Международные советы и внутренние меры

Европейский союз, через своего представителя, предложил Молдавии самостоятельно решить вопрос с энергетической безопасностью, несмотря на предыдущую финансовую поддержку. В Тирасполе также было объявлено чрезвычайное положение, подчеркивающее неопределенность в вопросах энергоснабжения.

Перспективы и вызовы

Перспективы обеих регионов остаются неопределенными. Приднестровье может столкнуться с полным промышленным застоем, если поставки газа не будут возобновлены. Кишиневу же придется искать альтернативные источники энергии и возможно, прибегнуть к закупкам на румынской энергетической бирже, что приведет к значительному повышению цен.

Эта ситуация ставит под угрозу энергетическую стабильность и экономическое благополучие населения Молдавии и Приднестровья, требуя активных действий как на национальном, так и на международном уровнях для нахождения долгосрочных решений этой кризисной ситуации, пишет ria.ru.

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