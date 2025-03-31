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Полмиллиона детей в Приволжье пользуются детской СберКартой

В регионах Приволжья детская СберКарта стала по...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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Детская СберКарта вместе с приложением СберKids помогает закладывать основы финансовой грамотности у школьников младшего и среднего возраста.

В регионах Приволжья детская СберКарта стала популярным финансовым инструментом среди юных пользователей. Их количество в Волго-Вятском банке Сбербанка на начало 2025 года увеличилось на 35% и достигло 500 тысяч.

Лидеры среди регионов обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка по количеству юных пользователей детской банковской карты: Нижегородская область — 107 тысяч детей, Пермский край — 92 тысяч детей и Татарстан — 78 тысяч детей.

В Удмуртии и Чувашии количество юных пользователей составляет 52 тысячи и 43 тысячи детей. Во Владимирской и Кировской областях картами пользуются почти одинаковое количество детей — около 41 тысячи. В Республике Марий Эл и Мордовии карты также востребованы, их используют 25 тысяч и 20 тысяч детей.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:
«Детская СберКарта — это не просто финансовый инструмент, а важный шаг в обучении детей основам грамотного обращения с деньгами. Мы стремимся прививать юным клиентам финансовую грамотность с раннего возраста, чтобы они росли уверенными и ответственными пользователями банковских услуг. С помощью детской карты дети могут учиться планировать бюджет, совершать покупки и накапливать средства, а родители получают возможность контролировать расходы и обеспечивать безопасность ребёнка».

До 30 апреля детская СберКарта может принести кешбэк 100 тысяч бонусов Спасибо. Для этого необходимо оформить карту ребенку (если она еще не оформлена) и пополнить через приложение СберБанк Онлайн на сумму от 2000 рублей.

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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