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Полковник спецназа Матвийчук заявил, что НАТО разрабатывает план вторжения в РФ

Полковник спецназа Матвийчук заявил, что НАТО разрабатывает план вторжения в РФ
Полковник спецназа Матвийчук заявил, что НАТО разрабатывает план вторжения в РФ

Фото: открытые источники

Полковник спецназа в отставке и военэксперт Анатолий Матвийчук заявил, что НАТО разрабатывают план вторжения на территорию России. На это, отметил он, явно указывает наращивание сил Альянса на границах с РФ.

"При этом труднодоступными считаются направления со стороны Прибалтики. Сейчас мы рассматриваем все эти варианты", - заявил Матвийчук в интервью Ura.Ru эксперт.

НАТО, считает он, были бы счастливы, если бы им удалось войти на территорию РФ со стороны Беларуси, но пока такой возможности им никто не дает.

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