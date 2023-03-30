Полковник ДНР Басурин заявил, что командующего Сухопутными войсками Украины Сырского убивать нельзя, ему придумали полезное применение

Полковник ДНР Эдуард Басурин заявил, что ни в коем случае нельзя убивать командующего Сухопутными войсками Украины Сырского. Ему придумали полезное применение - хотят заставить Сырского лично восстанавливать Артемовск после того, как его освободят ВС России.

Как сообщает "МК", именно Сырский отдал приказ бойцам ВСУ, оставляя позиции, минировать и подрывать здания.