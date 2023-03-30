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Полковник ДНР Басурин заявил, что командующего Сухопутными войсками Украины Сырского убивать нельзя, ему придумали полезное применение

Полковник ДНР Басурин заявил, что командующего Сухопутными войсками Украины Сырского убивать нельзя, ему придумали полезное применение
Полковник ДНР Басурин заявил, что командующего Сухопутными войсками Украины Сырского убивать нельзя, ему придумали полезное применение

Фото: открытые источники

Полковник ДНР Эдуард Басурин заявил, что ни в коем случае нельзя убивать командующего Сухопутными войсками Украины Сырского. Ему придумали полезное применение - хотят заставить Сырского лично восстанавливать Артемовск после того, как его освободят ВС России.

Как сообщает "МК", именно Сырский отдал приказ бойцам ВСУ, оставляя позиции, минировать и подрывать здания.

"Я считаю, что Сырского убивать нельзя, только плен и пусть восстанавливает наш город", - написал Басурин.

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