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Политолог Ищенко рассказал, почему России нужно разгромить Украину к середине 2023 года

Политолог Ищенко рассказал, почему России нужно разгромить Украину к середине 2023 года

Фото: discover24.ru

В большой авторской статье для "Военного дела" политолог Ростислав Ищенко объяснил, почему РФ нужно как можно скорее завершать войну против Украины и коллективного Запада.

"Чем дольше длится война, тем труднее вернуться к миру, поскольку противостоящие общества, пронесшие огромные издержки, не могут смириться с тем, что всё это было зря и абсолютное уничтожение враждебного общества оказывается невозможным", - заявил он.

Ростислав Ищенко сравнивает: если война коротка, как вспышка молнии, то большей части негативных последствий её удаётся избежать. Структура общества не успевает измениться, а мышление перестроиться.

Длительная же война, расшатывающая естественные экономические связи, легитимирующая насилие и разрушающая традиционную структуру общества, выгодна только революционерам, ибо облегчает задачу внутренней дестабилизации и увеличивает уязвимость власти.

"Законы войны остаются неизменны: чем быстрее и эффективнее будет одержана победа, тем она будет менее травмирующей и ресурсозатратной, тем больше у нас шансов полностью реализовать цели войны", - отметил он.

Пока у Запада нет точной уверенности в том, что конфликт на Украине надолго. И не спешат они передавать военную технику Украине.
Но если у Запада появится уверенность в том, что боевые действия на Украине продлятся достаточно долго, то и танки передадут, и боевые самолёты, и всё, что найдут в закромах, кроме ядерного оружия.

"При этом быстрый разгром Украины (желательно до средины-конца лета 2023 года) не означает бездумную спешку, которая хороша только при ловле блох. Быстрый разгром предполагает неторопливо, качественно подготовленную операцию, по итогам которой украинская армия и украинское государство прекращают существовать, а потери наступающих войск будут минимальны", - заключил Ищенко.

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