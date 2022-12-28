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Полицейские проверят российского политолога Сатановского после его слов о ветеранах

Полицейские проверят российского политолога Сатановского после его слов о ветеранах

Фото: bloknot.ru

МВД начало проверку высказываний российского политолога и востоковеда Евгения Сатановского о ветеранах Великой Отечественной войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В полицию обратился пенсионер, попросивший провести в отношении Сатановского проверку.

"Заявитель усмотрел в них оскорбление и клевету на великих русских людей", — сказал правоохранитель, добавляя, что "по данному факту начата проверка, высказывания ученого-востоковеда проверяются на наличие нарушения в них законодательства".

Сам Сатановский рассказал "Газете.Ru", что не знает о заявлении, которое на него подано. Он добавил, что не мог сказать о ветеранах Великой Отечественной войны ничего плохого, "если только это не те ветераны, которые сражались со стороны Гитлера".

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