Полицейские проверят российского политолога Сатановского после его слов о ветеранах

МВД начало проверку высказываний российского политолога и востоковеда Евгения Сатановского о ветеранах Великой Отечественной войны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию обратился пенсионер, попросивший провести в отношении Сатановского проверку.

"Заявитель усмотрел в них оскорбление и клевету на великих русских людей", — сказал правоохранитель, добавляя, что "по данному факту начата проверка, высказывания ученого-востоковеда проверяются на наличие нарушения в них законодательства".

Сам Сатановский рассказал "Газете.Ru", что не знает о заявлении, которое на него подано. Он добавил, что не мог сказать о ветеранах Великой Отечественной войны ничего плохого, "если только это не те ветераны, которые сражались со стороны Гитлера".

