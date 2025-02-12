Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Полено под малину: кусты не разрастаются по участку, а урожай собирать будете ведрами

Узнайте, как использование полена при выращиван...

mwhome.ru

Подписаться в Telegram

Кажется, что садоводство — это всегда трудоемкий процесс, но существуют проверенные способы упростить уход за растениями и при этом значительно увеличить урожай. Один из таких методов — использование полена под малину.

Этот прием поможет вам собирать урожай ведрами, не позволяя кустам бесконтрольно разрастаться по участку.

Как работает метод полена?

Метод заключается в том, что под малину укладывается деревянное полено, которое ограничивает рост корневой системы растения. Это приводит к тому, что малина формирует плотные и сильные кусты, которые дают больше ягод. Полено действует как барьер, который не позволяет корням распространяться широко, заставляя их расти вглубь.

Таким образом, растение получает больше питательных веществ из глубоких слоев почвы, что способствует лучшему плодоношению.

Почему это эффективно?

Эффективность метода подтверждена многолетними исследованиями и практикой опытных садоводов. Ограничение распространения корней заставляет растение концентрировать свои ресурсы на производстве плодов, а не на расширении своей территории.

Такой подход не только увеличивает урожай, но и облегчает уход за растениями, так как малина не занимает большую площадь и легче поддается обработке.

Как правильно использовать полено?

  • Выберите подходящее полено диаметром около 15-20 см и длиной около 50-60 см.
  • Выкопайте траншею шириной около 30 см и глубиной на уровень полена.
  • Уложите полено в траншею и закопайте его, оставив верхнюю часть слегка видимой.
  • Посадите малину вокруг полена, распределяя корни так, чтобы они были направлены вниз и вокруг древесины.

Результаты применения метода

Садоводы, которые используют этот метод, отмечают увеличение урожая малины в несколько раз по сравнению с традиционным способом выращивания. Кроме того, ягоды получаются более крупными и сладкими, что делает метод не только эффективным, но и выгодным в плане качества продукции.

Этот необычный, но проверенный способ может кардинально изменить ваш подход к выращиванию малины. Простота внедрения и заметное увеличение урожая делают метод полена под малину одним из любимых среди садоводов, стремящихся максимально оптимизировать свои усилия и получить отличный результат.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Работающие пенсионеры в Казани: тренды, вызовы и мотивы продолжения работы

Интересное в Казани

день назад

Где строить карьеру в 2025 году? Топ-работодатели с лучшими условиями

тараканы бегут от соседей

Лонгриды

6 часов назад

Электромобили в Татарстане: как развивается сеть зарядных станций?

Интересное в Казани

2 дня назад

Небанальный подарок из антикварного магазина Казани: рассказываем, что дарить на предстоящие праздники

услуга по вскрытию автомобиля в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Mash: дроны атаковали еще и Саратов, начался сильный пожар

Не у нас

день назад

Главврач Чародинской больницы, неудачно забывший выключить камеру, уволен

Новости Казани

день назад

Аэропорт Казани 11 февраля временно не принимает и не отправляет рейсы

Не у нас

5 часов назад

В Казани бетонная плита раздавила 26-летнего рабочего на стройке метро

Новости Казани

7 часов назад

Профессор КФУ Нефедьев рассказал о корональной дыре на Солнце
Новости Казани
2 дня назад

В Казани остановился рост цен на вторичное жилье

По словам ведущего аналитика «Этажей» Александр...

Новости Казани

17 минут назад

Экс-директор казанского клуба "Ак Барс" обвиняется в мошенничестве

Интересное в Казани

47 минут назад

Частые простуды, гипотонус и беспокойный сон: казанские эксперты рассказали, как справится с распространенными проблемами у младенцев

Новости Татарстана

час назад

Зоопсихолог Любимова рассказала, как спасти котов от синдрома уставших усов

Новости Казани

2 часа назад

В казанском ТЦ "XL" произошла эвакуация
В Казани из-за аварии на сетях встали троллейбу...
Новости Казани
32 минуты назад

В Казани из-за аварии на сетях встали троллейбусы №5, 9 и 12

Новости Казани

2 часа назад

После смерти 26-летнего казанца на стройке было заведено дело

Новости Татарстана

3 часа назад

В Тетюшском районе 12 февраля произошло смертельное ДТП

Новости Казани

3 часа назад

В театре Камала заявили об активизации мошенников с началом продаж билетов
Топ-5 ошибок казанцев при выборе электрики: рас...
Интересное в Казани
5 дней назад

Топ-5 ошибок казанцев при выборе электрики: рассказываем, как не допустить трагедии