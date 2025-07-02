Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Полейте рассаду этим супер дешевым напитком и забудьте о тле и муравьях через пару минут

Тля и муравьи — распространённые вредители на д...

оопт-крым.рф

Подписаться на Дзен.канал

Тля и муравьи — частые и вредные гости на дачном участке, которые могут существенно навредить растениям и урожаю. Однако бороться с ними можно эффективно и без использования химических препаратов.

Вот несколько проверенных натуральных методов, которые помогут защитить ваш сад.

Как бороться с муравьями

Муравьи часто живут в симбиозе с тлёй, защищая её от врагов и кормясь её сладкими выделениями. Чтобы избавиться от муравьёв, используйте молотую корицу — это безопасное и эффективное средство.

Как использовать:

  • Посыпьте муравейники и участки, где обитают муравьи, молотой корицей.
  • Корица сбивает феромонный след, по которому ориентируются муравьи, и они покидают участок через несколько дней.

Как избавиться от тли

Для борьбы с тлёй идеально подойдёт спиртовой раствор. Этот метод безопасен для растений, но весьма эффективен против вредителей.

Как приготовить и использовать:

  • Смешайте 500 мл воды и 500 мл дешёвой водки.
  • Опрыскайте этим раствором поражённые растения.

Тля исчезнет, а растения не пострадают от такого воздействия.

Почему это работает?

Эти методы абсолютно нетоксичны для человека и не загрязняют почву. Они подходят для участков, на которых играют дети или гуляют домашние животные, а также помогают сохранить экологическую чистоту вашего сада.

Используя эти натуральные методы, вы сможете избавиться от тли и муравьёв без химии, при этом сохраняя здоровье растений и безопасность на вашем дачном участке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

9 часов назад

РПЦ объясняет, зачем целуют руку батюшки и иконы

Интересное в Казани

10 часов назад

«Увековечить не факт смерти, а суть жизни»: кому доверяют создание мемориальных комплексов в Казани

выведение плесени

Новости Татарстана

9 часов назад

Пенсионеры Татарстана получают удвоенную выплату после 80 лет

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Проверено пациентами: топ стоматологий Казани с хорошей репутацией

облицовка каминов екатеринбург в Екатеринбурге

Не у нас

6 часов назад

Археолог Майкл Доннеллан обнаружил затопленную Атлантиду в Испании

Не у нас

9 часов назад

В Челябинске испытали прототип "парящего" поезда

Не у нас

6 часов назад

Ученые назвали микробы, которые изменяют поведение человека

Не у нас

58 минут назад

Игумен РПЦ Марк объяснил важность выбора крестных родителей

Новости Татарстана

день назад

Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре
Новости Татарстана
9 часов назад

​​​​​​​Из Татарстана за 10 дней выдворили 50 нелегальных мигрантов

В МВД Татарстана подвели итоги первого этапа оп...

Не у нас

59 минут назад

Игумен РПЦ Марк объяснил важность выбора крестных родителей

Интересное в Казани

10 часов назад

«Увековечить не факт смерти, а суть жизни»: кому доверяют создание мемориальных комплексов в Казани

Не у нас

4 часа назад

Учёные обнаружили геном проказы возрастом 4000 лет

Не у нас

4 часа назад

VK представила аудиорекламу, которая не может быть пропущена
Минниханов обсуждает развитие торговых связей с...
Новости Татарстана
день назад

Минниханов обсуждает развитие торговых связей с Турцией в Анкаре

Не у нас

4 часа назад

Туристам сообщили о десерте, который может воспламениться в самолете

Новости Татарстана

4 часа назад

Гидрометцентр РТ предупредил о плохих погодных условиях 3 июля

Новости Казани

4 часа назад

Минэкологии РТ зафиксировало новые нарушения доступа к Казанке
Интересное в Казани
5 дней назад

Современные стандарты жилья: разбираем на примере, как должен выглядеть новый дом в Казани в 2025