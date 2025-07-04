Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Полейте рассаду этим супер бюджетным напитком и смотрите пару минут: тли и муравьев, как и не было

Откройте для себя простые и безопасные способы ...

оопт-крым.рф

Подписаться на Дзен.канал

Тля и муравьи — частые гости на даче, которые могут причинить вред растениям и снизить урожай. Вместо применения химических препаратов можно эффективно бороться с ними с помощью натуральных и безопасных методов.

Вот несколько простых и доступных способов, которые помогут вам защитить свой сад.

Как бороться с муравьями

Муравьи часто работают в тандеме с тлёй, защищая её от врагов и питаясь её сладкими выделениями. Для борьбы с муравьями используйте молотую корицу — это безопасное средство, которое эффективно отпугивает этих вредителей.

Как применять:

  • Посыпьте молотой корицей места, где обитают муравьи, и муравейники.

  • Корица нарушает феромонные следы, и муравьи покидают участок через несколько дней.

Как избавиться от тли

Для уничтожения тли прекрасно подойдёт спиртовой раствор. Это средство безопасно для растений, но при этом эффективно устраняет вредителей.

Рецепт раствора:

  • Смешайте 500 мл воды с 500 мл дешёвой водки.

  • Опрыскайте этим раствором поражённые растения.

  • Тля исчезнет, а растения останутся в целости и сохранности.

Почему эти методы работают?

Эти методы безопасны для людей и домашних животных, не загрязняют почву и сохраняют экологичность вашего участка. Они идеально подходят для дач, где есть дети или питомцы.

Используя эти натуральные средства, вы сможете эффективно бороться с тлёй и муравьями, сохраняя здоровье растений и экологическую чистоту вашего сада.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

20 часов назад

Священники рассказали, о чем не стоит говорить на исповеди

Гид по скидкам Казани

5 часов назад

Всё для мам в Казани: полезные сервисы, магазины и клубы для каждой мамы

баня в краснознаменске московской области

Не у нас

день назад

РПЦ объяснила, когда молиться на коленях недопустимо

Интересное в Казани

2 дня назад

«Их работа — спасать, но сегодня уже они нуждаются в помощи»: директор казанской клиники высказалась о том, почему даже сильнейшим нужна поддержка

остекление лоджий санкт-петербург в Санкт-Петербурге

Не у нас

день назад

Палеогенетики расшифровали геном древнего египтянина

Не у нас

день назад

Священники объясняют, когда Господь забирает человека к себе

Не у нас

20 часов назад

Роспотребнадзор выявил опасные бактерии в колбасах и сосисках

Не у нас

день назад

Богослов Решетов объяснил, чем опасна земля с кладбища

Не у нас

19 часов назад

Ученые ТюмГУ выяснили, как жирная еда и инфекции влияют на пищеварение
Новости Казани
7 часов назад

В Казани открывают новые парковки и расширяют старые

В Казани планируют создать 15 новых платных пар...

Не у нас

12 минут назад

В России разработали вентиляцию для экстремального холода

Новости Казани

32 минуты назад

Билеты на концерт Агутина в Казани продаются за миллион рублей

Новости Казани

37 минут назад

В Казани могут временно закрыть детский парк «Елмай»

Новости Татарстана

42 минуты назад

Автопробег БРИКС пройдет через Татарстан по скоростным автодорогам
Более 250 жителей под Казанью остались без газа
Новости Казани
день назад

Более 250 жителей под Казанью остались без газа

Не у нас

6 часов назад

Госдума предложила запретить распространение молочных смесей в роддомах

Не у нас

7 часов назад

Россия готовит антенну 5G для массового использования в городских условиях

Не у нас

7 часов назад

Аристоклий предсказал, как Россия устоит перед Божьим Судом
Проверено пациентами: топ стоматологий Казани с...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Проверено пациентами: топ стоматологий Казани с хорошей репутацией