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Полейте рассаду этим бюджетным напитком и понаблюдайте пару минут: тли и муравьев, как и не было

Тля и муравьи на даче — не проблема. Корица и в...

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Как избавиться от тли и муравьев на даче без химии: проверенные натуральные методы

Тля и муравьи — частые гости на дачном участке. Они вредят растениям и мешают получить хороший урожай. Но справиться с ними можно без ядов и химии. Рассказываем, как эффективно защитить сад простыми средствами.

Как бороться с муравьями

Муравьи живут в симбиозе с тлёй: они защищают её и питаются её сладкими выделениями.

  • Один из эффективных способов — молотая корица.
  • Посыпьте ею муравейники и места, где они обитают.
  • Корица сбивает феромонный след, по которому ориентируются муравьи.
  • Через несколько дней они покинут участок.

Как избавиться от тли

Для тли подойдёт простой спиртовой раствор:

  • Смешайте 500 мл воды и 500 мл дешёвой водки.
  • Опрыскайте этим составом поражённые растения.
  • Тля исчезнет, а растения не пострадают.

Почему это работает

  • Эти методы не токсичны для человека и не загрязняют почву.
  • Подходят для участков с детьми и домашними животными.
  • Сохраняют экологическую чистоту вашего огорода.

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