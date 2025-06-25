Полейте рассаду этим бюджетным напитком и понаблюдайте пару минут: тли и муравьев, как и не было
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Как избавиться от тли и муравьев на даче без химии: проверенные натуральные методы
Тля и муравьи — частые гости на дачном участке. Они вредят растениям и мешают получить хороший урожай. Но справиться с ними можно без ядов и химии. Рассказываем, как эффективно защитить сад простыми средствами.
Как бороться с муравьями
Муравьи живут в симбиозе с тлёй: они защищают её и питаются её сладкими выделениями.
- Один из эффективных способов — молотая корица.
- Посыпьте ею муравейники и места, где они обитают.
- Корица сбивает феромонный след, по которому ориентируются муравьи.
- Через несколько дней они покинут участок.
Как избавиться от тли
Для тли подойдёт простой спиртовой раствор:
- Смешайте 500 мл воды и 500 мл дешёвой водки.
- Опрыскайте этим составом поражённые растения.
- Тля исчезнет, а растения не пострадают.
Почему это работает
- Эти методы не токсичны для человека и не загрязняют почву.
- Подходят для участков с детьми и домашними животными.
- Сохраняют экологическую чистоту вашего огорода.
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