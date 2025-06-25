Полейте рассаду этим бюджетным напитком и понаблюдайте пару минут: тли и муравьев, как и не было

Как избавиться от тли и муравьев на даче без химии: проверенные натуральные методы

Тля и муравьи — частые гости на дачном участке. Они вредят растениям и мешают получить хороший урожай. Но справиться с ними можно без ядов и химии. Рассказываем, как эффективно защитить сад простыми средствами.

Как бороться с муравьями

Муравьи живут в симбиозе с тлёй: они защищают её и питаются её сладкими выделениями.

Один из эффективных способов — молотая корица.

Посыпьте ею муравейники и места, где они обитают.

Корица сбивает феромонный след, по которому ориентируются муравьи.

Через несколько дней они покинут участок.

Как избавиться от тли

Для тли подойдёт простой спиртовой раствор:

Смешайте 500 мл воды и 500 мл дешёвой водки.

Опрыскайте этим составом поражённые растения.

Тля исчезнет, а растения не пострадают.

Почему это работает