Полейте рассаду дешевым напитком и подождите пару минут: тли и муравьев, как и не было

Тля и муравьи — одни из самых больших врагов дачников и садоводов, наносящие серьёзный ущерб растениям.

Несмотря на широкий выбор химических препаратов, многие владельцы дач предпочитают бороться с этими вредителями экологически чистыми методами. В этом помогут советы опытных дачников.

Как бороться с муравьями

Муравьи и тля часто существуют в симбиозе, помогая друг другу находить пищу и защищаться. Поэтому бороться с ними нужно одновременно. Один из самых эффективных и доступных способов — использование молотой корицы. Просто рассыпьте молотую корицу рядом с муравейником. Это разрушит феромоновые тропы муравьёв, затруднив их навигацию. Вскоре они забудут дорогу на ваш участок, и количество муравьёв значительно сократится.

Как справиться с тлей

Для борьбы с тлей можно приготовить безопасный и доступный раствор в домашних условиях. Смешайте 500 мл воды с 500 мл дешевой водки (подойдёт любая марка). Полученным раствором опрыскайте поражённые растения. Тля исчезнет очень быстро, не нанеся вреда вашим растениям или урожаю.

Используя эти простые и эффективные методы, вы сможете защитить ваш сад или огород от вредителей, не прибегая к химии, и сохранить экологическую чистоту вашего участка.