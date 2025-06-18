Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

Полейте рассаду дешевым напитком и подождите пару минут: тли и муравьев, как и не было

Тля и муравьи могут серьёзно повредить растения...

оопт-крым.рф

Подписаться на Дзен.канал

Тля и муравьи — одни из самых больших врагов дачников и садоводов, наносящие серьёзный ущерб растениям.

Несмотря на широкий выбор химических препаратов, многие владельцы дач предпочитают бороться с этими вредителями экологически чистыми методами. В этом помогут советы опытных дачников.

Как бороться с муравьями

Муравьи и тля часто существуют в симбиозе, помогая друг другу находить пищу и защищаться. Поэтому бороться с ними нужно одновременно. Один из самых эффективных и доступных способов — использование молотой корицы. Просто рассыпьте молотую корицу рядом с муравейником. Это разрушит феромоновые тропы муравьёв, затруднив их навигацию. Вскоре они забудут дорогу на ваш участок, и количество муравьёв значительно сократится.

Как справиться с тлей

Для борьбы с тлей можно приготовить безопасный и доступный раствор в домашних условиях. Смешайте 500 мл воды с 500 мл дешевой водки (подойдёт любая марка). Полученным раствором опрыскайте поражённые растения. Тля исчезнет очень быстро, не нанеся вреда вашим растениям или урожаю.

Используя эти простые и эффективные методы, вы сможете защитить ваш сад или огород от вредителей, не прибегая к химии, и сохранить экологическую чистоту вашего участка.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Интересное в Казани

день назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

личинки диванных клопов

Не у нас

5 часов назад

В сеть попали более миллиона SMS-кодов двухфакторной аутентификации

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Город рядом, природа вокруг: собрали коттеджные посёлки для комфортной жизни за Казанью

гидроизоляция крыш в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Минцифры РТ объясняют причины сбоев мобильного интернета в Татарстане

Новости Казани

8 часов назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Не у нас

9 часов назад

Трамп дал Ирану два дня на завершение конфликта, угрожая силовым вмешательством

Не у нас

9 часов назад

Священник посоветовал избавиться от «проклятого растения» в доме

Не у нас

13 часов назад

Матрона Московская предсказала глобальные перемены для Европы и России
Новости Казани
8 часов назад

Платный вход на Голубые озера помог улучшить экологическую ситуацию

Платный вход сделал Голубые озера «золотыми»

Новости Татарстана

3 часа назад

Цифровизация ждет регионы с этнотуризмом

Интересное в Казани

день назад

Как казанцам сэкономить до 30% на электричестве: проверенные способы, о которых молчат электрики

Не у нас

4 часа назад

Главный священник в зоне СВО перечислил грехи военных

Новости Татарстана

4 часа назад

Минспорт Татарстана готов поддержать создание школы Валиевой
Как несправедливое обвинение в краже привело к ...
Лонгриды
день назад

Как несправедливое обвинение в краже привело к судебному разбирательству: история школьницы из Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане количество природных пожаров выросло на 19%

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан возглавил медиарейтинг регионов по нацпроектам в мае 2025 года

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин потребовал доложить о проверке по факту невыплаты зарплат в Челнах
Что убивает бизнес незаметно: три мысленных экс...
Интересное в Казани
5 дней назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю