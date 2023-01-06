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Полянский объяснил, почему Зеленский отказывается от рождественского перемирия

Полянский объяснил, почему Зеленский отказывается от рождественского перемирия

Фото: 1sn.ru

Киевский режим готов отправить в мясорубку весь свой народ ради геополитических заигрываний с Западом, а потому Зеленский и отказался от предложенного Путиным перемирия на Рождество. Так считает первый заместитель председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Это еще одно напоминание о том, с кем мы воюем на Украине — с безжалостными преступниками-националистами, готовыми пожертвовать своей страной и своим народом ради западных геополитических игр, не имеющими уважения к святыням", — указал Полянский.

Накануне, 5 января, патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложить устаноить рождественское перемирине с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы "православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова".

Президент Владимир Путин после этого поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине в указанное время. В соответствии с этим поручением указ о прекращении огня был отдан в российские войска.

Зеленский же не просто отказался от перемирия, он обвинил Россию в том, что Москва "прикрывается" перемирием для усиления своих позиций.

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