Пол чайной ложки в воду, и клещи обходят ваш участок: даже дорогие репелленты не нужны
yandex.ru
С приходом тепла активизируются клещи, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний. Чтобы защитить себя и своих близких, необязательно использовать дорогостоящие химические средства — есть доступные и безопасные народные методы.
Эфирные масла против клещей
Клещи не переносят резкие запахи, поэтому эфирные масла — отличное природное средство защиты. Для приготовления репеллента вам понадобится:
- 0,5 чайной ложки эфирного масла герани
- 100 мл воды
Смешайте ингредиенты, перелейте в пульверизатор и распыляйте на одежду, кожу и обувь перед прогулкой. Также можно использовать масла эвкалипта, гвоздики, лаванды, чайного дерева или перечной мяты.
Совет: для усиления эффекта смешивайте несколько масел в одном растворе.
Соль против клещей: научное открытие
Чешские ученые выяснили, что клещи не только пьют кровь, но и активно поглощают воду. Если обработать места их скопления слабым раствором соли, паразиты погибнут в течение нескольких дней.
- Растворите 1 столовую ложку соли в 1 литре воды и опрыскайте участки, где могут находиться клещи. Этот метод безопасен для растений и животных.
Березовый деготь: проверенное средство
Березовый деготь — мощное народное средство, отпугивающее клещей. Можно использовать в чистом виде или приготовить раствор:
- 700 г дегтя залить несколькими литрами теплой воды
- Настоять несколько часов
- Обрабатывать кожу перед выходом на природу
Минус этого метода — специфический запах, но он гарантированно отпугивает паразитов.
Как защитить домашних животных?
Для питомцев можно приготовить натуральный репеллент:
- 2–3 капли эфирного масла лаванды или эвкалипта
- 200 мл теплого травяного отвара (розмарин, тимьян, мята)
Отвар настаивают 10–15 минут, затем добавляют масла и переливают в пульверизатор. Наносите средство на шерсть животного перед прогулкой.
Дополнительные меры профилактики
Осматривайте кожу после прогулки.
Избегайте высокой травы и кустарников.
Носите закрытую одежду светлых тонов, чтобы легче заметить клещей.
Берите с собой флакон с репеллентом для повторной обработки.
Простые домашние средства помогут эффективно защититься от клещей без вреда для здоровья. Главное — регулярность и внимание к деталям!
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