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Пол чайной ложки в воду, и клещи обходят ваш участок: даже дорогие репелленты не нужны

С приходом тепла активизируются клещи, которые ...

yandex.ru

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С приходом тепла активизируются клещи, которые могут быть переносчиками опасных заболеваний. Чтобы защитить себя и своих близких, необязательно использовать дорогостоящие химические средства — есть доступные и безопасные народные методы.

Эфирные масла против клещей

Клещи не переносят резкие запахи, поэтому эфирные масла — отличное природное средство защиты. Для приготовления репеллента вам понадобится:

  • 0,5 чайной ложки эфирного масла герани
  • 100 мл воды

Смешайте ингредиенты, перелейте в пульверизатор и распыляйте на одежду, кожу и обувь перед прогулкой. Также можно использовать масла эвкалипта, гвоздики, лаванды, чайного дерева или перечной мяты.

Совет: для усиления эффекта смешивайте несколько масел в одном растворе.

Соль против клещей: научное открытие

Чешские ученые выяснили, что клещи не только пьют кровь, но и активно поглощают воду. Если обработать места их скопления слабым раствором соли, паразиты погибнут в течение нескольких дней.

  • Растворите 1 столовую ложку соли в 1 литре воды и опрыскайте участки, где могут находиться клещи. Этот метод безопасен для растений и животных.

Березовый деготь: проверенное средство

Березовый деготь — мощное народное средство, отпугивающее клещей. Можно использовать в чистом виде или приготовить раствор:

  • 700 г дегтя залить несколькими литрами теплой воды
  • Настоять несколько часов
  • Обрабатывать кожу перед выходом на природу

Минус этого метода — специфический запах, но он гарантированно отпугивает паразитов.

Как защитить домашних животных?

Для питомцев можно приготовить натуральный репеллент:

  • 2–3 капли эфирного масла лаванды или эвкалипта
  • 200 мл теплого травяного отвара (розмарин, тимьян, мята)

Отвар настаивают 10–15 минут, затем добавляют масла и переливают в пульверизатор. Наносите средство на шерсть животного перед прогулкой.

Дополнительные меры профилактики

Осматривайте кожу после прогулки.
Избегайте высокой травы и кустарников.
Носите закрытую одежду светлых тонов, чтобы легче заметить клещей.
Берите с собой флакон с репеллентом для повторной обработки.

Простые домашние средства помогут эффективно защититься от клещей без вреда для здоровья. Главное — регулярность и внимание к деталям!

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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