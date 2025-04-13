Пол чайной ложки в воду, и клещи будут убегать от вас: дорогие репелленты не нужны
yandex.ru
С наступлением весны и потеплением всего до +5 °C клещи уже выходят на охоту. Даже обычная прогулка в парке может закончиться укусом, поэтому стоит заранее подумать о защите — особенно если не хочется использовать химические спреи.
Отличный натуральный способ — эфирное масло герани. Его аромат не нравится клещам, и они стараются обходить обработанные участки стороной.
Как сделать безопасное средство своими руками:
0,5 ч. ложки эфирного масла герани
100 мл чистой воды
Смешайте ингредиенты и перелейте в небольшой распылитель. Готово!
Перед выходом на улицу обработайте:
одежду и обувь,
головной убор,
открытые участки кожи (только если нет аллергии).
Помните: средство действует ограниченное время, поэтому флакон лучше взять с собой и периодически обновлять защиту.
Такой натуральный репеллент подойдёт всей семье — без вреда для здоровья и с приятным ароматом. Пусть весна радует, а не чешется, пишет ngzt.ru.
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