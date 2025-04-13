Пол чайной ложки в воду, и клещи будут убегать от вас: дорогие репелленты не нужны

С наступлением весны и потеплением всего до +5 °C клещи уже выходят на охоту. Даже обычная прогулка в парке может закончиться укусом, поэтому стоит заранее подумать о защите — особенно если не хочется использовать химические спреи.

Отличный натуральный способ — эфирное масло герани. Его аромат не нравится клещам, и они стараются обходить обработанные участки стороной.

Как сделать безопасное средство своими руками:

0,5 ч. ложки эфирного масла герани

100 мл чистой воды

Смешайте ингредиенты и перелейте в небольшой распылитель. Готово!

Перед выходом на улицу обработайте:

одежду и обувь,

головной убор,

открытые участки кожи (только если нет аллергии).

Помните: средство действует ограниченное время, поэтому флакон лучше взять с собой и периодически обновлять защиту.

Такой натуральный репеллент подойдёт всей семье — без вреда для здоровья и с приятным ароматом. Пусть весна радует, а не чешется, пишет ngzt.ru.