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Пол чайной ложки в воду, и клещи будут шарахаться от вас: дорогие репелленты не покупайте

С наступлением весны и повышением температуры д...

life.ru

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С наступлением весны и повышением температуры до +5 °C и выше активизируются клещи, и даже обычная прогулка по парку может привести к укусу и последствиям. Однако существует способ защититься от этих насекомых без химических средств — с помощью эфирного масла герани.

Аромат герани эффективно отпугивает клещей, и они стараются избегать обработанных участков. Это делает масло отличным помощником для тех, кто хочет избежать укусов, особенно во время выездов на природу.

Как приготовить домашний спрей от клещей:

  • 0,5 ч. л. эфирного масла герани

  • 100 мл чистой воды

Смешайте ингредиенты и налейте в небольшой флакон с распылителем.

Перед выходом на улицу нанесите средство на:

  • верхнюю одежду,

  • обувь и головной убор,

  • открытые участки кожи (если нет аллергии на масло).

Важно помнить, что действие такого натурального репеллента ограничено по времени, поэтому флакон стоит носить с собой и периодически обновлять защиту.

Этот простой рецепт поможет сделать весенние прогулки безопасными, особенно для тех, кто предпочитает экологичные средства, сообщает ngzt.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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