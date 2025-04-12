Пол чайной ложки в воду, и клещи будут шарахаться от вас: дорогие репелленты не покупайте

С наступлением весны и повышением температуры до +5 °C и выше активизируются клещи, и даже обычная прогулка по парку может привести к укусу и последствиям. Однако существует способ защититься от этих насекомых без химических средств — с помощью эфирного масла герани.

Аромат герани эффективно отпугивает клещей, и они стараются избегать обработанных участков. Это делает масло отличным помощником для тех, кто хочет избежать укусов, особенно во время выездов на природу.

Как приготовить домашний спрей от клещей:

0,5 ч. л. эфирного масла герани

100 мл чистой воды

Смешайте ингредиенты и налейте в небольшой флакон с распылителем.

Перед выходом на улицу нанесите средство на:

верхнюю одежду,

обувь и головной убор,

открытые участки кожи (если нет аллергии на масло).

Важно помнить, что действие такого натурального репеллента ограничено по времени, поэтому флакон стоит носить с собой и периодически обновлять защиту.

Этот простой рецепт поможет сделать весенние прогулки безопасными, особенно для тех, кто предпочитает экологичные средства, сообщает ngzt.