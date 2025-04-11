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Пол чайной ложки в воду, и клещи будут шарахаться от вас: дорогие репелленты не нужны

Эфирное масло герани — эффективное натуральное ...

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С наступлением весны, когда температура поднимается до +5 °C и выше, активизируются клещи. Даже обычная прогулка по парку может обернуться укусом и последующими проблемами.

Но хорошая новость в том, что существует способ защититься от этих насекомых без использования химических средств — с помощью обычного эфирного масла герани.

Аромат герани отпугивает клещей, и они стараются обходить стороной обработанные участки. Это делает масло отличным помощником для тех, кто хочет избежать укусов, особенно во время выездов на природу.

Как приготовить домашний спрей от клещей:

  • 0,5 ч. л. эфирного масла герани
  • 100 мл чистой воды

Смешайте ингредиенты и залейте в небольшой флакон с распылителем.

Перед выходом на улицу нанесите средство на:

  • верхнюю одежду,
  • обувь и головной убор,
  • открытые участки кожи (только если нет аллергии на масло).

Важно: действие такого натурального репеллента ограничено по времени, поэтому флакон лучше носить с собой и периодически обновлять защиту.

Такой простой рецепт поможет сделать весенние прогулки безопасными, особенно если вы предпочитаете экологичные средства, сообщает ngzt.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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