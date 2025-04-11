Пол чайной ложки в воду, и клещи будут шарахаться от вас: дорогие репелленты не нужны
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С наступлением весны, когда температура поднимается до +5 °C и выше, активизируются клещи. Даже обычная прогулка по парку может обернуться укусом и последующими проблемами.
Но хорошая новость в том, что существует способ защититься от этих насекомых без использования химических средств — с помощью обычного эфирного масла герани.
Аромат герани отпугивает клещей, и они стараются обходить стороной обработанные участки. Это делает масло отличным помощником для тех, кто хочет избежать укусов, особенно во время выездов на природу.
Как приготовить домашний спрей от клещей:
- 0,5 ч. л. эфирного масла герани
- 100 мл чистой воды
Смешайте ингредиенты и залейте в небольшой флакон с распылителем.
Перед выходом на улицу нанесите средство на:
- верхнюю одежду,
- обувь и головной убор,
- открытые участки кожи (только если нет аллергии на масло).
Важно: действие такого натурального репеллента ограничено по времени, поэтому флакон лучше носить с собой и периодически обновлять защиту.
Такой простой рецепт поможет сделать весенние прогулки безопасными, особенно если вы предпочитаете экологичные средства, сообщает ngzt.
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