Пол чайной ложки в воду, и клещи будут шарахаться от вас: дорогие репелленты не нужны

С наступлением весны, когда температура поднимается до +5 °C и выше, активизируются клещи. Даже обычная прогулка по парку может обернуться укусом и последующими проблемами.

Но хорошая новость в том, что существует способ защититься от этих насекомых без использования химических средств — с помощью обычного эфирного масла герани.

Аромат герани отпугивает клещей, и они стараются обходить стороной обработанные участки. Это делает масло отличным помощником для тех, кто хочет избежать укусов, особенно во время выездов на природу.

Как приготовить домашний спрей от клещей:

0,5 ч. л. эфирного масла герани

100 мл чистой воды

Смешайте ингредиенты и залейте в небольшой флакон с распылителем.

Перед выходом на улицу нанесите средство на:

верхнюю одежду,

обувь и головной убор,

открытые участки кожи (только если нет аллергии на масло).

Важно: действие такого натурального репеллента ограничено по времени, поэтому флакон лучше носить с собой и периодически обновлять защиту.

Такой простой рецепт поможет сделать весенние прогулки безопасными, особенно если вы предпочитаете экологичные средства, сообщает ngzt.